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«Обувь России» внедряет систему управления мобильными устройствами

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Группа компаний «Обувь России» завершила первый этап создания единой системы управления мобильными устройствами, которая позволяет обеспечивать централизованный контроль над смартфонами, планшетами и терминалами сбора данных, с которыми работают сотрудники в магазинах и на складах компании. В основе системы лежит решение Proget Mobile Device Management, внедрение осуществляет новосибирской системный интегратор «Акстел-безопасность».

ГК «Обувь России» - один из крупнейших операторов российского обувного рынка – начала проект создания единой системы управления мобильными устройствами в 2019 году в рамках цифровой трансформации бизнеса. Система управления мобильными устройствами будет обеспечивать дистанционное управление всеми корпоративными мобильными устройствами, включая планшеты и терминалы сбора данных, которые используют сотрудники в 730 магазинах «Обуви России» в более 350 городах по всей стране, на складах и в центральном офисе компании.

«Для реализации проекта нам было важно выбрать подходящее решение, которое отвечало бы всем нашим требованиям и обеспечивало необходимый функционал в рамках уже существующей ИТ-инфраструктуры и имеющегося парка мобильных устройств», - сказал ИТ-директор ГК «Обувь России» Дмитрий Карпенко. - Компании необходимо соблюдать стандарты безопасности и защиты персональных данных на мобильных устройствах, а также быстро предотвращать и предупреждать попытки хищения корпоративных данных. Также система управления позволила осуществлять централизованный контроль над терминалами сбора данных, смартфонами и планшетами, с которыми работают сотрудники в магазинах и на складах компании».

По итогам открытого тендера «Обувь России» выбрала решение от компании Proget Software.

«Исходя из накопленного опыта и экспертизы наших инженеров для проекта в «Обувь России» мы выбрали решение Proget MDM, главные преимущества которого - гибкие требования к аппаратным ресурсам и обширный функционал, который позволяет решать самые разные задачи различного уровня сложности» - отмечает Евгений Титов, руководитель направления прикладных решений в области ИБ «Акстел-безопасность».

Внедрение решения Proget Mobile Device Management (Proget MDM) теперь позволяет компании удаленно подключать, настраивать, обновлять и обслуживать любые мобильные устройства компании независимо от их местонахождения, этот момент особенно важен учитывая сферу деятельности и географию «Обуви России». Разнообразные функции безопасности позволяют устанавливать, как общие политики безопасности так частные для отдельных категорий устройств, обеспечивать шифрование данных и полностью отслеживать работу устройства. «Обувь России» использует большое количество планшетов в торговых точках, что повышает риски утери данных при утрате устройств – эти риски теперь полностью минимизированы с помощью функций геолокации, например, устройство может быть заблокировано при перемещении за пределы установленной зоны, и с помощью функций удаленного стирания данных и удаленной блокировки устройства.

Работы по внедрению и подключению ведутся в несколько этапов, на сегодняшний день к системе подключены уже более 1000 устройств.

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