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Mail.ru Group выделит ресурсы на миллиард рублей для поддержки СМБ

Бизнес Инвестиции и M&A
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group выделит миллиард рублей на поддержку среднего и малого бизнеса. С таким обращением выступил Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.

«Распространение вируса изменило повседневную жизнь людей, а это в свою очередь сказалось на всем бизнесе. Для крупных игроков вынужденные ограничения стали серьезным стрессом, но их масштабы позволяют оперативно перестраивать процессы и справляться с трудностями. Гораздо сложнее приходится малому и среднему предпринимательству, по которому коронавирус и вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар. Небольшие компании обеспечивают благополучие и доход десятков миллионов людей — при этом многие из них сейчас находятся в критической ситуации. С первого дня появления угрозы мы помогаем обществу восстановить или хотя бы попытаться воссоздать привычную жизнь с помощью наших продуктов. Сегодня мы считаем своим долгом сделать шаг на упреждение — и помочь малым и средним компаниям.», – заявил он.

Для этого в компании создан оперативный штаб и были выделены различные ресурсы на сумму 1 млрд рублей, которые пойдут на помощь компаниям и предпринимателям в целом.

«Вконтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение малого и среднего бизнеса: в мобильных рекламных кабинетах. Компаниям и предпринимателям, которые оказывают услуги дистанционно и на дому: сервис объявлений «Юла» открывает бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц и вводит возможность бесплатного продвижения за бонусы.

Компаниям, которые вынуждены перевести процессы в онлайн, будет подготовлен бесплатный пакет услуг от платформы «Mail.ru для бизнеса».

Ресторанному бизнесу: Delivery Club снизит комиссию для всех новых подключившихся к платформе партнеров, а «Вконтакте» выделит гранты на первое продвижение для кафе и ресторанов.

Компаниям из сферы недвижимости: цифровое агентство недвижимости «33 Слона» откажется от своей доли в комиссии в пользу риелторов и агентств.

Компаниям, которые столкнулись с кадровыми проблемами: cервис по поиску работы и сотрудников Worki начислит бонусные рубли на аккаунты бизнесов, пострадавших от кризиса. Кроме того, сервис позволит продлить срок действия уже оплаченных услуг с возможностью использовать их позднее.

Водителям такси: агрегатор такси «Ситимобил» компенсирует водителям доход, упущенный за время простоя — если причиной простоя было то, что водитель заболел коронавирусом или контактировал с заболевшими пассажирами. Кроме того, компания уже обеспечивает таксистов масками, антисептиками и дезинфицирующими средствами.

Mail.ru Group продолжит поддерживать пользователей, коллег и партнеров всеми доступными способами до полной победы общества над коронавирусом — и после нее.

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