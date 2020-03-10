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«Открытие» и «Билайн» предложили пополнение счета с помощью QR-кода в СБП

Телеком Мобильная связь ИТ в банках Ритейл Розница

«Билайн» в сотрудничестве с банком «Открытие» открыл посетителям собственных розничных магазинов возможность мгновенного пополнения баланса с помощью QR-кода в терминалах оплаты. Оплата по QR-коду осуществляется через систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Банк «Открытие» выступил эквайером нового платежного сервиса «Билайна».

В настоящий момент оплата по QR-коду действует в более, чем 1,5 тыс. магазинов «Билайна».

Для пополнения баланса мобильного счета посетителям собственной розницы «Билайна» достаточно ввести номер телефона и сумму на экране терминала оплаты. Система автоматически сформирует QR-код для сканирования в мобильном приложении банка-участника системы быстрых платежей. Пополнение счета произойдет мгновенно после нажатия кнопки «Оплатить».

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайна», сказал: «Мы уделяем большое внимание развитию платежных сервисов для наших клиентов и всегда стремимся предоставлять им актуальные решения. Сейчас сервис оплаты через СБП предлагается клиентам "Билайна", которые пользуются терминалами оплаты в магазинах собственной розницы "Билайна". На сегодняшний день эта возможность доступна в более, чем 1,5 тыс. магазинов в разных городах России, а до конца марта будет предоставлена во всех собственных магазинах "Билайна". В наших планах – предоставить такую возможность в мобильной и веб-версии приложения "Мой Билайн", а также пользователям "Билайн ТВ" и пользователям других digital-сервисов компании».

Алексей Соловей, начальник управления электронной коммерции банка «Открытие», сказал: «Оплата через СБП – один из наиболее доступных, удобных и безопасных способов оплаты услуг. Для того, чтобы воспользоваться технологией, достаточно иметь при себе только мобильный телефон. Мы видим большие перспективы для роста спроса на этот сервис среди наших клиентов и намерены активно развивать его, в том числе увеличивая число партнерских торгово-сервисных предприятий».

Дмитрий Колесников, директор по развитию инновационных сервисов НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП), отметил: «Сегодня уже более 800 торговых точек поддерживают возможность оплаты по QR-кодам, и мы вместе с банками и партнерами продолжаем работать над внедрением доступных пользователям СБП сценариев платежей в самых разных сегментах. Уверены, что новый удобный и безопасный способ оплаты станет привычным для клиентов "Билайна"».

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