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Спецпроекты

«Цифровая экономика» разработала концепцию создания спецресурса для противодействия цифровым преступлениям

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К концу 2020 г. в рамках направления «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика РФ» будет запущен специализированный ресурс «Подача заявлений в правоохранительные органы онлайн», предназначенный для взаимодействия с уполномоченными органами по оперативной передаче данных о противоправных действиях в области информационных технологий.

Наличие специализированного ресурса для борьбы с противоправными действиями в сфере ИКТ является частью усилий государства по обеспечению безопасности информационного пространства. Инициатива по созданию спецресурса поддержана Генпрокуратурой России, МВД России, ФСБ России, Банком России и бизнес-сообществом в рамках реализации федпроекта «Цифровая экономика» с учетом качественной проработки концепции и вопросов нормативно-правового регулирования. Более того, создание спецресурса является ключевым параметром национального проекта «Цифровая экономика РФ», утвержденного Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Специальная платформа будет создана в целях противодействия компьютерной преступности (в том числе в финансовой сфере), а также иным случаям криминального и противоправного использования информационных технологий. Платформа и лежащий в ее основе специализированный ресурс обеспечат взаимодействие с гражданами в удобной и привычной для них цифровой среде, в том числе через операторов соответствующих информационных систем и сервисов.

Новая форма взаимодействия будет реализована исходя из принципа минимальных препятствий для подачи обращения, автоматизированного сбора данных об обстоятельствах происшествия и идентификации, в случае необходимости, заявителя на основе возможностей соответствующей системы или сервиса, прогнозируют в Прокуратуре. Платформа также будет обеспечивать автоматизированную обработку и классификацию поступающих обращений, выделение в них характерных признаков и ведение на их основе различных учетов, а также выявление статистически значимых тенденций, представляющих оперативный и процессуальный интерес. Такая обработка позволит, в частности, организовать работу по массовым, многоэпизодным случаям противоправных действий, когда ущерб по каждому отдельному случаю недостаточен для возбуждения дела. Также появится возможность автоматизированного выявления новых форм и векторов направленности противоправной деятельности при использовании для ее совершения способов и средств, ранее зафиксированных учетами спецресурса.

«Новая платформа обеспечит возможность для правоохранительных и контрольно-надзорных органов, включая органы прокуратуры, Банк России, ФСБ России, ФАС России, Роскомнадзор и Роспотребнадзор, оперативный доступ к данным тематической аналитической обработки, в установленных случаях – непосредственно к самим обращениям и другим первичным данным, – сказал директор по направлению "Информационная безопасность" организации "Цифровая экономика" Николай Зубарев. – Госорганы смогут также взаимодействовать с интернет-компаниями, операторами связи, кредитными организациями и другими заинтересованными организациями при запросе технических консультаций и содействия в сохранении информации об обстоятельствах совершения на инфраструктуре соответствующей организации противоправных действий».

«Заинтересованные организации, в свою очередь, смогут использовать относящиеся к их деятельности тематические учеты, формируемые в рамках платформы – массивы различных номеров, адресов, имен, ссылок, учетных записей, счетов и реквизитов, шаблонов сообщений и вредоносных программ, других т.п. "объектов", используемых правонарушителями», – отметил Зубарев.

Идея создания спецресурса возникла в результате анализа зарубежного опыта, развития идей коммерческих аналогов, предоставляющих данные в полуавтоматизированном виде, анализа опыта кредитно-финансовых, телекоммуникационных организаций и компаний в области информационной безопасности при проведении совместных мероприятий по защите пользователей от кибератак и иных видов преступлений в цифровой среде, а также отсутствия в России единой системы оперативной помощи гражданам, оказавшимся жертвами киберпреступлений.

Создание специализированного ресурса было инициировано рабочей группой организации «Цифровая экономика» в соответствии с утвержденным правительственной комиссией планом мероприятий по направлению «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 27 декабря 2018 г.

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