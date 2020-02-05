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«Петрошина» и ЦРПТ реализовали все операции с маркированными шинами

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Петрошина» стала первой компанией, которая провела полный цикл операций с маркированной продукцией в системе Честный ЗНАК: от производства до продажи конечному покупателю своей продукции.

При поддержке ЦРПТ компания реализовала следующие операции: маркировка шины на производстве с помощью метки из полимерного материала с нанесением кода методом термотрансферной печати; ввод продукции в оборот; передачу продукции между юридическими лицами; вывод товара из оборота при продаже по кассовому чеку.

Вывод товара из оборота на кассе тестировался на двух товаропроводящих цепочках. Первая продажа была проведена в одном из магазинов собственной розничной сети «Петрошина». Вторая продажа была реализована в торговой точке одного из партнеров производителя.

Информация обо всех этапах движения товара с кодом маркировки была передана в систему маркировки Честный ЗНАК. Все статусы в системе отобразились корректно, сведения выбытии товара из кассового чека, переданные через ОФД, также оперативно отразились в системе.

Вывод товара из оборота тестировался на кассовой технике «АТОЛ» и «Меркурий», информация в систему Честный ЗНАК была передана через ОФД СБИС. Учитывая высокую готовность «Петрошина» к промышленной интеграции маркировки, партнер ЦРПТ – компания 1С – предоставила на тестирование обновленную версию ПО 1С: УНФ с функционалом, доработанным для шинной отрасли.

«Как старейший и единственный в России производитель мотоциклетных и велосипедных шин, мы активно сотрудничали с ЦРПТ в эксперименте, благодаря чему смогли отработать все основные процессы в системе к моменту принятия Постановления Правительства РФ об обязательной маркировке шин. В ходе эксперимента мы провели множество тестов по подбору подходящих форматов средств идентификации и меток с маркировкой. Благодаря конструктивному диалогу с ЦРПТ и Минпромторгом России мы смогли согласовать исключение из маркировки велосипедных шин. Начиная с июля 2020 года мы планируем перейти к целевому процессу маркировки всей выпускаемой продукции, подлежащей маркировке», – сказал Давид Рау, начальник информационного отдела «Петрошина».

«Мы всегда готовы к диалогу с отраслью, поскольку наша задача – сделать маркировку максимально удобной и полезной для бизнеса и для покупателя. Совместная работа на ранних стадиях эксперимента позволяет проработать многие нюансы и облегчает внедрение системы после наступления обязательства по маркировке», – отметил Кирилл Волков, руководитель товарной группы «шины» ЦРПТ.

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