ОЭЗ «Технополис Москва» станет площадкой для новых технологий управления экономикой столицы

Технологии по управлению автоматизацией экономических процессов Москвы агрегируют на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов.

«На базе аналитического центра ОЭЗ "Технополис Москва" создана цифровая платформа по автоматизации экономических процессов столицы. Наша основная задача – формирование единого информационного пространства, где будут агрегированы все технологические возможности по управлению проектами – от земельно-имущественных торгов до системы закупок», – отметил вице-мэр.

Главным индикатором успешности проекта станет повышение доступности городских сервисов для предпринимателей, инвесторов, горожан. Команды проектных офисов выступят в качестве генераторов идей. Планируется разработка сценариев реализации проектов с учетом возможных рисков и поставленных задач.

«Все решения будут основаны на сборе и агрегации данных, которые позволят предложить новые решения для повышения эффективности существующих процессов. Цифровое пространство усилит позиции столицы как умного города и мегаполиса будущего», – сказал Владимир Ефимов.

Всего на базе ОЭЗ «Технополис Москва» будут действовать шесть проектных офисов. В числе их задач: развитие проекта «3D модель города Москвы», внедрение сценариев новых цифровых решений для работы с городским имуществом, реинжиниринг государственных услуг, повышение доступности сервисов для жителей города, централизация и цифровизация сферы закупок.

Офис центра компетенций был создан в рекордные сроки: от момента проектирования до запуска прошло 75 дней.

«За это короткое время мы полностью создали инфраструктуру – а это более 1 тыс. квадратных метров – оснащенную по всем современным стандартам. При разработке проекта мы использовали передовые мировые практики. Для нас очень важно, что запуск самого продвинутого цифрового проекта в городе состоялся именно в Особой экономической зоне», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» должна стать драйвером новой промышленной Москвы, подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Пять площадок ОЭЗ "Технополис Москва" являются ключевыми точками экосистемы, предназначенной для локализации производств и научно-технических исследований компаний-резидентов. Сегодня столица все усилия направляет на создание максимально комфортных для бизнеса условий. Проектные офисы комплекса, к задачам которых относятся разработка новых решений и инициатив, помогающих повысить эффективность цифровых сервисов, также смогут воспользоваться всем необходимым инструментарием для ведения интеллектуальной деятельности», – отметил Геннадий Дегтев.

Цифровизация отраслевых комплексов в тесной связке разработчиков и отраслевиков – это единственно возможный путь ответа на современные вызовы, считает министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко.

«Организация работы компактными проектными офисами на единой ИТ-платформе доказала свою эффективность. Дальнейшая реализация на основе цифровой платформы совместного предприятия "Цифровые платформенные решения" позволит сделать качественный рывок и в технологиях совместной программной разработки одновременно несколькими командами», – отметил Лысенко.