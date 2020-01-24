Концерн «Автоматика» предложит регионам модульные интеллектуальные транспортные системы

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех совместно с «Альтек» приступил к осуществлению проекта по интеллектуальному управлению пассажирским транспортом на базе сервис-ориентированной платформы транспортных приложений «Трансфлоу». Платформа предназначена для построения интеллектуальных транспортных систем в регионах России, является полностью отечественной разработкой и находится в реестре отечественного программного обеспечения. Проект позволит повысить качество предоставления услуг по перевозке пассажиров, обеспечить рост уровня комфорта при пользовании общественным транспортом.

Концерн «Автоматика» заключил лицензионный договор и организовал партнерское взаимодействие с «Альтек» - российской компанией-разработчиком современного высокотехнологичного решения в области разработки и внедрения интеллектуальной транспортной системы для регионов «Трансфлоу».

Работа концерна ориентирована на реализацию задач национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Цифровая экономика», проекта «Умный город», а также на всестороннюю реализацию Федерального закона №220 «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации».

В настоящий момент на базе платформы транспортных приложений «Трансфлоу» концерн готов представить регионам пять сервисных решений, позволяющих реализовать такие прикладные задачи, как интеллектуальное управление общественным транспортном, управление строительной, коммунальной и специальной техникой, контроль за сбором и вывозом твердых бытовых отходов, построение цифрового двойника городской агломерации с возможностью проведения транспортного моделирования, цифровизация услуг мобильности населения, а также интерактивное управление инженерным оснащением интеллектуальной транспортной системы региона.

Помимо обеспечения более высокого уровня комфорта для граждан, достигаемого за счет контроля качественных и количественных параметров работы общественного транспорта, решение позволяет экономить бюджетные средства, в том числе благодаря сервисному характеру отказываемых услуг, в частности за счет размещения сервисов платформы в ЦОД сервис-провайдера, отсутствия необходимости покупать серверные мощности и лицензии. Использование автоматического контроля полноты и качества услуг транспортных организаций повышается прозрачность и эффективность расходов бюджетных средств на плату услуг перевозчиков.

«В рамках исполнения национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» концерн «Автоматика» предлагает высокотехнологичные отечественные решения для построения региональных интеллектуальных транспортных систем с высокой степенью защиты информации. Данное решение станет важным элементом реализуемого холдингом в субъектах Российской Федерации комплексного проекта «Умный город», - комментирует генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.