В МТС разработали платформу для управления многоквартирными домами

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС объявил о запуске комплексного решения для цифрового управления многоквартирными домами, в которое входит программное обеспечение для управляющих компаний и мобильные приложения для жильцов дома и мастеров, обслуживающих квартиры.

Решение позволит повысить собираемость оплаты ЖКХ, даст управляющим компаниям дополнительный канал для продвижения собственных услуг, поможет вести точный учет жильцов и собственников, оптимизировать фонд оплаты труда и повысить удовлетворенность качеством сервиса, считают в компании.

Продукт автоматизирует сбор показаний счетчиков, занесение данных в систему и выставление счетов. В приложении для жильцов есть возможность оплатить счета ЖКХ и настроить автоплатеж, что позволяет повысить собираемость оплаты на 50%. Решение дает управляющей компании возможности для получения дополнительных доходов от платных услуг за счет эффективного продвижения. В приложении предусмотрен раздел с информацией об услугах компании, а также рекламный блок. Статистика по заявкам на вызов мастеров – их категориям, количестве, динамике решения – дает возможность увидеть, с чем связано наибольшее количество обращений и предотвратить появление системных проблем.

«По нашим оценкам, сегодня только 1,5-2% управляющих компаний в России используют цифровые технологии. Мы ожидаем, что к 2022 г. объем рынка вырастет как минимум в десять раз, – отметил директор департамента IoT МТС Сергей Иревли. — Сегмент ЖКХ – одно из приоритетных направлений в рамках разработки корпоративных цифровых решений МТС. Мы развиваем полноценную экосистему для этого рынка: расширяем покрытие крупнейшей в России сети NB-IoT, разрабатываем собственные продукты в сфере цифровизации зданий, автоматизации ЖКХ, разнообразных решений для более эффективного управления жилыми домами на основе интернета вещей и видеоаналитики».

Решение разработано на основе стартапа «Умный житель» из собственного акселератора MTS Startup Hub. В дальнейшем в него будут добавлены новые функции, в том числе управление различными IoT-решениями: датчиками протечек, системами мониторинга лифтовым оборудованием, системами видеомониторинга.