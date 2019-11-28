Исследование App Annie: количество загрузок финансовых приложений в России за 4 года выросло в 4 раза

Adjust совместно с App Annie опубликовали «Отчет о мобильных финансах за 2019 год». Компании проанализировали свыше 90 приложений из 36 стран. Глобальный отчет был составлен на основе внутренних данных Adjust и App Annie за период с 1 января по 30 июня 2019 г.

Мировое лидерство по использованию финансовых приложений принадлежит Азиатско-Тихоокеанскому региону. Благодаря подъему таких приложений, как WeChat и Alipay, загрузки финансовых приложений в Азии всего за четыре года выросли почти в четыре раза: с 383 млн в 2014 г. до 1,84 млрд в 2018 г. В России интерес пользователей к мобильным финансовым сервисам растет такими же темпами: с 2014 г. число загрузок увеличилось почти в четыре раза (суммарно на платформах iOS и Android).

Китай также возглавляет рейтинг по количеству загруженных приложений: в среднем, у жителя Поднебесной установлено по семь мобильных сервисов. В данном рейтинге по итогам 2018 г. Россия заняла седьмое место.

«За последние четыре года финансовые приложения сделали гигантский рывок, — сказал Пауль Х. Мюллер (Paul H. Müller), соучредитель и главный технический директор Adjust. — Но внушительные показатели загрузок не всегда влекут за собой рост лояльности. Главное здесь, опираясь на аналитику, предугадывать потребности пользователей, определять и таргетировать отдельные их сегменты, а также выстраивать глубокие и прочные взаимоотношения с каждым отдельным клиентом».

По данным отчета, 32% пользователей возвращаются к приложению в первый день, а 15% продолжают использовать его и на 30-й. Среди 15 категорий банковские приложения в Азиатско-Тихоокеанском регионе уверенно занимают третье место, уступая по показателю удержания на 30-й день только категориям «Новости» (18%) и «Музыка» (17%). В России в 2018 г. финансовые приложения удерживали девятую строчку среди предпочтений пользователей.

Наряду с бурным ростом загрузок платежных приложений аналитики отмечают, что показатели удержания пользователей пока умеренные. Согласно приведенным данным, маркетологам стоит задействовать больше каналов и подходов, чтобы активизировать и мотивировать свою аудиторию. Анализ показателей удержания в 15 категориях приложений показывает, что платежным приложениям есть куда расти.

«Темпы роста и показатели удержания финансовых приложений, которые мы наблюдаем сегодня, говорят о том, что мобильные приложения на деле становятся каналом управления деньгами, — сказал Даниэль Левитас (Danielle Levitas), исполнительный вице-президент App Annie по глобальному маркетингу и аналитике. — Выиграют в итоге те паблишеры, которые предложат клиентам простой процесс ознакомления с приложением, интуитивный пользовательский интерфейс и индивидуальный подход».