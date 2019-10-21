Microsoft и ИКОМ России ускорят инновационное развитие российских музеев

Microsoft и Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) подписали меморандум о сотрудничестве.

Среди ключевых направлений взаимодействия отмечены разработка стратегического плана инновационного развития музейной отрасли, организация мероприятий для экспертного диалога, а также разработка методических материалов по использованию современных технологий в музейной деятельности. Среди них: облачные решения для создания цифровых двойников экспозиции, блокчейн для определения подлинности экспонатов, возможности искусственного интеллекта во всех сферах деятельности музея (от виртуальных гидов до прогнозирования количества посетителей и профиля аудитории), технологии виртуальной и смешанной реальности, в том числе для удаленного доступа и привлечения молодежи.

Microsoft вошла в состав Совета по цифровому развитию при ИКОМ России и со своей стороны предоставит техническую экспертизу и инновационные решения, глобальные ресурсы корпорации для привлечения специалистов из крупнейших музеев мира, а также примет участие в разработке образовательных материалов и исследованиях музейной отрасли.

«Уже более 60 лет ИКОМ в России отвечает за формирование профессиональных стандартов для музеев, внедряя лучшие мировые практики. В настоящее время важной задачей для нас является привлечение компаний-экспертов в области высоких технологий, поэтому мы уверены, что наше сотрудничество с Microsoft благотворно повлияет на развитие всей музейной отрасли в целом», – отметил Александр Шолохов, президент ИКОМ России.

«Участие в проекте станет одним из ключевых элементов комплекса инициатив в сфере образования и культуры, которые Microsoft многие годы реализует в России. В России традиционно высок интерес к истории и искусству, и мы хотим сделать опыт посещения российских музеев еще более ярким, а процесс получения новых знаний увлекательным. Инновационные решения Microsoft уже применялись крупнейшими мировыми и российскими музеями, и мы верим, что в сотрудничестве с ИКОМ мы сможем сделать технологии доступными для всех музеев России», – сказала Кристина Тихонова, президент Microsoft Россия.

На базе облачной платформы Microsoft Azure сейчас работает самая большая в мире виртуальная 3D-модель музея. Проект был разработан при поддержке Министерства культуры России для архитекторов, дизайнеров и кураторов, которые занимаются планированием новых выставочных пространств Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина: они получили возможность проектировать экспозиции и наблюдать за ходом работ в цифровом двойнике музея, в том числе при помощи очков виртуальной реальности. Кроме того, технологии становятся важнейшим инструментом как определения подлинности предметов искусства и проведения реставрационных работ, так и изучения творческих методов великих художников. К примеру, Microsoft стала одним из создателей проекта The Next Rembrandt, в рамках которого при помощи уникального ПО и вычислительных ресурсов Microsoft Azure команда воссоздала стиль великого голландского мастера: был создан и напечатан по технологии 3D мужской портрет в точном соответствии с техникой художника.

Эксперты Microsoft прогнозируют, что в будущем эти технологии позволят каждому человеку в любой точке планеты в любое время посетить любой музей мира. ИИ сможет порекомендовать конкретные экспозиции на основе интересов посетителя, при этом персонализированную экскурсию проведет виртуальный видеогид. Музей будущего будет доступен для всех, включая слабовидящих людей, которым познакомиться с объектами культуры помогут технологии подобные Seeing Eye и Seeing VR.