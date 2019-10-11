Visa и технопарк «Сколково» объединяют усилия для развития финтеха в России

Visa и технопарк «Сколково» на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 подписали меморандум о взаимопонимании. В рамках сотрудничества компании будут вместе развивать финтех-индустрию в России и способствовать более быстрому выводу на рынок технологических компаний.

Одним из важных направлений взаимодействия станет совместное проведение российского этапа Visa Everywhere Initiative, международного конкурса инновационных идей Visa. В сотрудничестве с технопарком «Сколково» Visa планирует увеличить масштаб конкурса, создать непрерывную программу инновационного развития, привлечь к участию больше технологических предпринимателей и партнеров из банковской сферы и ритейла.

Россия входит в число мировых лидеров по уровню использования технологий в финансовом секторе: пользователей финтех-услуг в городах-миллионниках в России сегодня больше, чем в Великобритании или США. Россия занимает 40 место в рейтинге цифровой конкурентоспособности, по итогам прошлого года только один отечественный стартап вошел в список 100 лучших финтех-инноваторов в мире. Это означает, что финтех индустрия России требует поддержки, в том числе со стороны глобальных компаний, которые могут обеспечить масштабирование идей и дать толчок для реализации инновационных решений.

Создание финтех-стартапов – сложная задача, с которой справляются немногие предприниматели. Менее 10% из них превращаются в успешный бизнес. Сложность с привлечением инвестиций – лишь одна из причин. Многим технологическим предпринимателям не хватает навыков в сфере управления бизнесом и понимания, что любую инновационную идею нужно уметь продавать как инвесторам, так и потребителям.

Совместная программа компании Visa и технопарка «Сколково» поможет финтехам приобрести необходимый опыт, чтобы коммерциализировать идеи в востребованные финансовым рынком продукты и услуги. Стороны запустят образовательную программу с экспертами Технопарка «Сколково», которая поможет участникам конкурса Visa Everywhere Initiative привлекать инвестиции, понимать сильные и слабые стороны в управлении бизнесом, чтобы совершать меньше ошибок и повысить шансы на успех.

Станислав Исмагилов, вице-президент, глава департамента продуктов и решений Visa в России, сказал: «Каждый второй новый финтех-стартап закрывается в течение пяти лет после старта, и отсутствие необходимых навыков ведения бизнеса зачастую становится барьером на пути их развития. Объединившись с технопарком «Сколково», мы сможем предложить технологическим предпринимателям из России комплексную программу менторства, основанного на глобальной экспертизе Visa в сфере инноваций и большом опыте Технопарка «Сколково» по развитию финтех-индустрии в России».

Найля Ильманбетова, директор департамента сервисов технопарка «Сколково», отметила: «Вместе с Visa мы разработали уникальную кросс-отраслевую годовую программу для поиска и внедрения инноваций, используя лучшие международные практики работы со стартапами и корпорациями. Самые эффективные экосистемы сейчас строятся по модели открытых инноваций, поэтому мы приглашаем к участию в нашей программе банки, торговые сети и стартапы любых стадий и направлений: AI, BigData, AdTech, Fintech, Cybersecurity, AR/VR».