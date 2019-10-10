Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«ЭР-телеком холдинг» создаст «умный город» на территории Саратовской области

Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе

«ЭР-телеком холдинг» и правительство Саратовской области подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона и реализации проектов национальной программы «Цифровая экономика».

Документ подписан директором по развитию «ЭР-телеком холдинга» Владимиром Романивом и губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

«ЭР-телеком холдинг» планирует внедрить на территории Саратовской области сервисы на основе промышленного интернета вещей (IIoT) для объектов жилищно-коммунального хозяйства. Также, планируется интеграция элементов системы «Умный город» и «Умное ЖКХ» в существующую региональную ИТ-инфраструктуру, что позволит повысить ее надежность и эффективность.

Ранее, аналогичные проекты по цифровизации городского хозяйства «Умный город», были успешно реализованы компанией на территории Пермского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Оренбурга, Тюмени, Тулы, Архангельска и Иркутска.

«Сегодня наша компания реализует масштабные инфраструктурные проекты в России. Мы определены государственным подрядчиком по подключению социально-значимых объектов к интернету. Уверен, что наши инновационные проекты в Саратовской области сделают жизнь людей более комфортной», – сказал Владимир Романив.

Другие материалы рубрики

После поглощения «Ростелекомом» DataLine выживет как отдельный бренд

Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России

Россияне создали платформу машинного обучения для тех, кто не умеет программировать

В России заработал первый прототип квантового компьютера

Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие»

Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников

Техника

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Облака и «железо»: на чем работают современные системы искусственного интеллекта Новинки Acer: устройства ConceptD Pro, сверхлегкий ноутбук и игровая платформа