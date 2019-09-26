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Концерн «Автоматика» представил цифровой избирательный участок

ИТ в госсекторе

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех продемонстрировал цифровой избирательный участок на межрегиональной конференции организаторов выборов «Цифровизация выборов. Опыт и перспективы» в Тамбове.

В мероприятии участвовали представители избирательных комиссий шести регионов России, включая Тамбовскую, Саратовскую, Пензенскую, Воронежскую, Липецкую и Рязанскую области. Эксперт Концерна провел интерактивное занятие, посвященное цифровому избирательному участку. Он презентовал комплекс, который применялся в ходе эксперимента на цифровых избирательных участках в Единый день голосования 8 сентября. Напомним, эксперимент проводился в Москве и позволил жителям субъектов Российской Федерации, находящимся в столице, принять участие в выборах, проходивших в их регионах.

Для презентации комплекса была выбрана игровая форма, благодаря которой участники конференции смогли опробовать защищенный терминал для голосования Концерна в работе. На оборудовании провели голосование по выбору города, в котором предполагается провести Конгресс организаторов выборов Тамбовской области. В списки бюллетеней были включены семь городов региона.

«Терминал для голосования, разработанный Концерном, вызывает большой интерес у представителей избирательных комиссий всех регионов, поскольку открывает принципиально новые возможности для голосования. Работа, проведенная Концерном совместно с ЦИК России, определила вектор развития цифрового голосования в будущем», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

Терминал для голосования создан на современной элементной базе и использовался на выборах 8 сентября впервые. Устройство может быть применено для одновременного проведения выборов всех уровней – муниципальных, региональных, федеральных. Терминал ведет автоматизированный подсчет голосов, фиксирует результаты голосования и формирует отчет с данными о голосовании. При этом разработку концерна «Автоматика» отличает высокий уровень защиты от вмешательств извне. Решение полностью автономно и изолировано благодаря отсутствию операционной системы и доступа в интернет.

Деятельность концерна направлена на реализацию задач, поставленных нацпроектом «Цифровая экономика», создание терминала для голосования входит в программу совершенствования избирательной системы Российской Федерации.

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