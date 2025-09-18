Получите все материалы CNews по ключевому слову
iTProtect Scout
УПОМИНАНИЯ
|18.09.2025
|iTProtect представила сервис для проверки защищенности внешнего ИТ-контура 1
iTProtect Scout и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 37 1
|Amazon Scout 38 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4990 1
|Михайлов Кай 3 1
|Головлев Максим 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1385322, в очереди разбора - 730376.
Создано именных указателей - 183434.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.