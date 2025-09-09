Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182560
ИКТ 14196
Организации 11033
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3504
Системы 26172
Персоны 78437
География 2942
Статьи 1552
Пресса 1248
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2714
Мероприятия 869

Qualcomm Technologies SoftMax


УПОМИНАНИЯ


09.09.2025 Исследователи «Яндекса» представили способ повысить качество работы рекомендательных систем 1
13.03.2008 Qualcomm купил разработчика ПО для мобильной рекламы 1
22.06.2006 Локализован "азартный" отдел мозга 1
22.06.2006 Локализован "азартный" отдел мозга 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Qualcomm Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies - Firethorn Holdings LLC 4 1
Qualcomm Technologies 1870 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 865 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5802 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17602 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28588 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5016 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14234 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2410 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4366 1
O’Doherty John - О’Догерти Джон 4 2
Doherty John - Доэрти Джон 4 1
Великобритания - Лондон 2397 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 982 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31038 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Scientific American 80 2
InformationWeek 241 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: