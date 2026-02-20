Разделы

Фомин Михаил


СОБЫТИЯ


20.02.2026 Билайн и «Цитадель» объединяют усилия для поддержки операторов связи в соблюдении требований СОРМ 1
28.04.2015 ТТК продлил контракт с «Нижегородским водоканалом» 1
29.01.2015 Softline модернизировала систему защиты персональных данных «Нижегородского водоканала» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Фомин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
Softline - Софтлайн 3342 1
Нижегородский водоканал 10 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74027 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8821 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 409 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25597 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12391 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1075 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7754 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3203 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4619 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9618 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4814 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34107 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32140 1
Макушин Алексей 4 1
Богомолов Алексей 13 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3432 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2155 2
Россия - РФ - Российская федерация 158722 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4427 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2571 1
