Получите все материалы CNews по ключевому слову
Фомин Михаил
СОБЫТИЯ
Фомин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3432 2
|Россия - ПФО - Нижегородская область 2155 2
|Россия - РФ - Российская федерация 158722 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1420601, в очереди разбора - 726187.
Создано именных указателей - 190804.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.