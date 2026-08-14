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Федосеев Артём

СОБЫТИЯ


14.08.2026 «Ростелеком» ищет на рынке бывшее в употреблении оборудование Nokia для работы с гигантскими массивами трафика 1
31.10.2024 Портфель реестровых продуктов Fplus пополнила модель коммутаторов для дата-центров 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Федосеев Артём и организации, системы, технологии, персоны:

Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 422 1
Ростелеком 10960 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6553 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3909 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24454 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22966 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3063 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 416 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33531 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25850 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53989 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12925 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3904 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2423 1
Россия - РФ - Российская федерация 166435 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57765 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2410 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464923, в очереди разбора - 724602.
Создано именных указателей - 199574.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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