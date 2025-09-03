AI-помощник Клаудия был представлен в конце июня 2025 года. Клаудия не просто отвечает на вопросы, а выполняет действия: подбирает сервисы под задачу, разворачивает виртуальные машины, помогает работать с консолью в режиме co-pilot, настраивает мониторинг и алерты. В отличие от чат-бота, Клаудия умеет интерпретировать естественные формулировки и консультировать по документации платформы Cloud.ru Evolution.