СКБ Контур Контур.Страхование


СОБЫТИЯ

24.02.2026 «Контур» обеспечил поддержку обмен медицинскими электронными документами в соответствии с законом о персональных данных 1
10.11.2023 Группа «Ренессанс страхование» ускорила документооборот с помощью сервисов «Контура» 1

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1271 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 212 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3158 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2263 1
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2462 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13413 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4163 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32176 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4726 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 344 1
Смирнова Татьяна 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2574 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 272 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10791 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6276 1
