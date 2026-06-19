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Петровский Владимир

СОБЫТИЯ


19.06.2026 В одном из самых быстрорастущих районов Волгограда расширили гигабитную сеть МТС 1
25.04.2005 Молодежь в России ИТ-безграмотна 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Петровский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 723 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13605 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18190 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 588 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2205 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9157 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60876 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57052 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52915 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 921 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 346 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
День молодёжи - 27 июня 1064 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452060, в очереди разбора - 727989.
Создано именных указателей - 196550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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