Индексная книга (каталог) CNews*
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Петровский Владимир
СОБЫТИЯ
|19.06.2026
|В одном из самых быстрорастущих районов Волгограда расширили гигабитную сеть МТС 1
|25.04.2005
|Молодежь в России ИТ-безграмотна 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Петровский Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 723 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15502 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13605 1
|Бяхов Олег 59 1
|Сахарова Наталья 95 1
|Ускова Ольга 173 1
|Шахгильдян Ваган 2 1
|Серякова Надежда 2 1
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 346 1
|МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
|День молодёжи - 27 июня 1064 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452060, в очереди разбора - 727989.
Создано именных указателей - 196550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452060, в очереди разбора - 727989.
Создано именных указателей - 196550.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.