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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201111
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Пашин Сергей

СОБЫТИЯ


15.09.2026 Через три года готовить судебные акты в российских судах будет ИИ. Верховный суд утвердил концепцию внедрения новых технологий 1
24.06.2008 «Газпром трансгаз Уфа» строит ИИУС на базе SAP ERP 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пашин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1770 1
SAP SE 5624 1
Газпром трансгаз 157 1
Газпром ПАО 1497 1
Газпром добыча Ямбург - Ямбурггаздобыча 12 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14071 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12958 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5021 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12374 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35535 1
Управляемость - Manageability 2325 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1325 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1516 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6627 1
Экономический эффект 1376 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3524 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8543 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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