НЦ Полюс


СОБЫТИЯ

12.12.2025 3Logic Group завершила проект по внедрению серверного оборудования Crusader в научном центре «Полюс» 1
16.08.2016 «Виртуальная школа» будет внедрена в 20 муниципалитетах Томской области 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

НЦ Полюс и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12543 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 1
Ратько Михаил 2 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45738 1
Россия - РФ - Российская федерация 157000 1
Образование в России 2561 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2178 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 1
