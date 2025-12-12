Получите все материалы CNews по ключевому слову
НЦ Полюс
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|12.12.2025
|3Logic Group завершила проект по внедрению серверного оборудования Crusader в научном центре «Полюс» 1
|16.08.2016
|«Виртуальная школа» будет внедрена в 20 муниципалитетах Томской области 1
НЦ Полюс и организации, системы, технологии, персоны:
|Intel Corporation 12543 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
|ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.