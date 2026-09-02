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Миронычев Павел
СОБЫТИЯ
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Миронычев Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 1
|InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 609 1
|Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
|BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 1
|Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14828 1
|Казахстан - Республика 6076 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167153 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.