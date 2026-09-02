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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200491
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Миронычев Павел

СОБЫТИЯ


02.09.2026 Oberon объединил биометрический СКУД, систему видеонаблюдения и датчики мониторинга окружающей среды в единый дашборд для строек 1
14.02.2011 Проект «Ай-Теко» в «Волго-Вятском банке Сбербанка России» завершился сертификацией СУИС по стандарту ISO/IEC 20000:1-2005 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Миронычев Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1143 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 609 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8931 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 105 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 372 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3667 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1525 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 962 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 56 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8703 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 447 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6280 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36446 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54265 1
Плюснин Андрей 4 1
Гаттоли Наталья 1 1
Россия - Волго-Вятский экономический район 57 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14828 1
Казахстан - Республика 6076 1
Россия - РФ - Российская федерация 167153 1
Аудит - аудиторский услуги 1273 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53756 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6192 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8519 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469115, в очереди разбора - 724880.
Создано именных указателей - 200491.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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