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Лотереи Москвы

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.07.2026 Билетики покупаем, связь оплачиваем. Гигантская российская лотерейная сеть внезапно превратилась в сотового оператора 1
26.07.2004 e-port и "Лотэко" запустили новое платёжное решение 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Лотереи Москвы и организации, системы, технологии, персоны:

Лотэко 1 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9478 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1715 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
GPRS modem - GPRS модем 52 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9641 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22769 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18237 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2281 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6193 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1416 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29571 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35835 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8667 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17989 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9832 1
Россия - РФ - Российская федерация 164859 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47340 1
Азартные игры - Лотерея 220 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27076 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455360, в очереди разбора - 727789.
Создано именных указателей - 197234.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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