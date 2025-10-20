Разделы

Кривохижин Олег


СОБЫТИЯ


20.10.2025 В «Контур.Фокусе» можно проверить контрагента по ЭКГ-рейтингу ​ 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Кривохижин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1216 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 260 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2226 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1193 1
Ломовский Антон 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 154851 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54427 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 58 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2910 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6293 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17212 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50746 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1617 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 619 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9503 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6600 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4281 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1231 1
