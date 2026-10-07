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Коваленко Владимир

СОБЫТИЯ


07.10.2026 BPMSoft подтвердила совместимость с белорусской СУБД Postgre BY 1
13.01.2003 Убийство Сухомлина: названы киллеры и предполагаемый заказчик 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Коваленко Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Exahouse - Эксахаус 1 1
9741 1
НЗПМ - Ногинский завод полимерных материалов - Пласторг 2 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 148 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5875 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36927 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26535 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1968 1
Искусственный интеллект - AI-Driven - AIDD - AI-Driven Development 20 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24167 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27102 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13351 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36125 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55057 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12517 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1851 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 306 1
Microsoft Office 4245 1
Иванычев Дмитрий 2 1
Сухомлин Владимир 5 1
Мостовщиков Максим 7 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 397 1
Россия - РФ - Российская федерация 169009 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48206 1
Беларусь - Белоруссия 6374 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19825 1
Сингапур - Республика 1970 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 4005 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1509 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5068 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3911 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6706 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16405 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1652 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2318 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34414 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12067 1
Известия ИД 796 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1746 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2700 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
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