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Игнатьев Вадим
|10.04.2025
|Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту 1
Игнатьев Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|ИИ-Технологии 130 1
|Галлий - Gallium - химический элемент 323 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29915 1
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