Получите все материалы CNews по ключевому слову
Заявьялов Игорь
УПОМИНАНИЯ
|29.08.2025
|Старейший российский интернет-магазин электроники восстал из пепла. Два года назад его уничтожили санкции США 1
Заявьялов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Симметрон ЭК - Симметрон Электронные Компоненты 6 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1195 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1554 1
|Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 910 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3397 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1174 1
|Россия - РФ - Российская федерация 153075 1
|Беларусь - Белоруссия 5946 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.