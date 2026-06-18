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Индексная книга (каталог) CNews*
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Журавлев Юрий

СОБЫТИЯ


18.06.2026 VK Tech и Ленинградский зоопарк займутся поддержкой исследовательских проектов в природной среде 1
14.07.2016 Schneider Electric открывает научно-образовательный центр в МГТУ им. Г.И. Носова 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Журавлев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 607 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3794 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3381 1
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Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 329 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2085 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33265 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56988 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5595 1
МГТУ имени Г.И. Носова - Магнитогорский государственный технический университет 11 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450963, в очереди разбора - 727873.
Создано именных указателей - 196321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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