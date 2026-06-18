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Журавлев Юрий
СОБЫТИЯ
|18.06.2026
|VK Tech и Ленинградский зоопарк займутся поддержкой исследовательских проектов в природной среде 1
|14.07.2016
|Schneider Electric открывает научно-образовательный центр в МГТУ им. Г.И. Носова 1
Журавлев Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Schneider Electric 607 1
|ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 272 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
|Колокольцев Валерий 1 1
|Бахметьев Виталий 1 1
|Инга Батманова 2 1
|Щуров Григорий 3 1
|Муратов Борис 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164112 2
|Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 329 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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