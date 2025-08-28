Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183040
ИКТ 14224
Организации 11060
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3504
Системы 26213
Персоны 78674
География 2947
Статьи 1553
Пресса 1255
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2718
Мероприятия 871

Артамонова Марина


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Владимирский институт развития образования переходит на российскую операционную систему «Ред ОС»   1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Артамонова Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 897 1
Институт развития образования 12 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22006 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 415 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10884 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26636 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1176 1
Рустамов Рустам 487 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 1
Россия - РФ - Российская федерация 153120 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31098 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14666 1
Образование в России 2481 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще