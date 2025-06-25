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Александровская Марина
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|Компания «1ОПД» внесена в реестр российского ПО 1
|29.03.2021
|«Сберспасибо» и «Сберуслуги» запустили предложение с бонусами 1
Александровская Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Писарев Андрей 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
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