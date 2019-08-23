Минкомсвязи готово заплатить 335 миллионов за оценку достижений цифровой экономики

Минкомсвязи объявило тендер стоимостью 335 млн руб. на оказание услуг по оценке развития цифровой экономики в России. Подрядчик должен будет разработать методологию статистических наблюдений для измерения параметров развития цифровой экономики. В статистических расчетах нужно будет применять большие данные, также придется создать систему бизнес-аналитики для сайта Минкомсвязи.



Конкурс Минкомсвязи

Минкомсвязи объявило конкурс на оказание услуг по оценке развития цифровой экономики в России. Соответствующая документация была размещена на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта составляет 335 млн руб. Из этой суммы 275 млн руб. подрядчик получит в 2019 г. и еще 60 млн руб. — в 2020 г. Заявки принимаются с 22 августа по 13 сентября. Оказание услуг будет проходить в два этапа, срок действия всего контракта истекает в декабре 2022 г.

Задачи подрядчика

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет разработать методологию статистических наблюдений для измерения параметров развития цифровой экономики. Эту методологию ему придется опробовать в ходе пилотных статистических обследований различных организаций. Помимо этого, контракт предусматривает разработку и апробацию методологических подходов к измерению эффектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы.

Также от исполнителя требуется провести экспертизу показателей нацпрограммы «Цифровая экономика» со всеми ее федеральными проектами и рассчитать значения ключевых показателей цифровой экономики за 2018 г. и 2019 г. Помимо этого, подрядчик будет осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение работы Минкомсвязи по измерению параметров развития цифровой экономики в 2019 г. и 2020 г.

Также исполнителем должны быть разработаны предложения по созданию системы бизнес-аналитики, с помощью которой Минкомсвязи сможет публиковать на своем сайте актуальную статистику. Этот же подрядчик должен будет создать и саму систему.

Минкомсвязи заплатит за оценку достижений цифровой экономики 335 млн рублей

Еще ему придется разработать концепцию и предложения по регулированию использования больших данных в статистике цифровой экономики. Кроме того, в ходе пилотного проекта нужно будет рассчитать с помощью больших данных отдельные показатели цифровой экономики.

Помимо этого, договор предполагает разработку методологических подходов к измерению показателей состояния национальной безопасности России с точки зрения внедрения искусственного интеллекта. Подрядчик также должен будет оценить позиции России в международных рейтингах и индексах в сфере ИКТ за 2018 г. и разработать предложения по улучшению этих позиций.

Также в контракт входит экспертно-аналитическая поддержка взаимодействия с международными организациями, которые занимаются статистическим наблюдением и измерением параметров развития глобальной цифровой экономики.

Нацпрограмма «Цифровая экономика»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В нее входит шесть федеральных проектов: «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. — внебюджетные источники.

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектом расходы были урезаны.

В феврале 2019 г. была опубликована правительственная презентация, из которой следует, что расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза — до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» — в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.