Маневр на триллион. За счет чего резко выросли расходы государства на «Цифровую экономику»?

Расходы по национальной программе «Цифровая экономика» выросли с 2,79 трлн руб. до 3,54 трлн руб., из которых дополнительные расходы федерального бюджета составят 1,08 трлн руб. В том числе расходы на «Цифровое госуправление» выросли в три раза до 1,1 трлн руб., а на «Цифровые технологии» - в 11 раз до 1,49 трлн руб. А вот расходы на «Информационную инфраструктуру» сократились почти в три раза до 770 млрд руб.

Новая смета расходов на «Цифровую экономику»

В распоряжении CNews оказался последний вариант паспорта национальной программы «Цифровая экономика». Документ был рассмотрен и «в целом» одобрен на заседании Президентского совета по модернизации и инновационному развитию экономику, состоявшемуся в понедельник, 17 сентября.

В нынешнем варианте паспорта «Цифровой экономики» размер общих расходов увеличивается на 750 млрд руб. до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличиваются на аналогичную сумму - до 2,015 трлн руб, а расходы внебюджетных источников остаются прежними - 1,524 трлн руб.

Значительный рост бюджетных расходов связан с тем, что составители документа решили добавить в программу уже заложенные в федеральный бюджет расходы, в том числе расходы на информатизацию федеральных органов власти, на сумму 820 млрд руб. Прежний вариант паспорта программы включал ранее предусмотренные расходы федерального бюджета на сумму только 64,6 млрд руб. – разница между этими двумя значениями составляет 750 млн руб.

Фото: Depositphotos.com В новом паспорте «Цифровой экономики» расходы на проект «Цифровое госуправление»

выросли в три раза, на «Цифровые технологии» в 11 раз,

а расходы на «Информационную инфраструктуру» сократились почти втрое

Кроме того, и предыдущий, и нынешний вариант паспорта нацпроекта предполагают включение в общую сумму расходов уже предусмотренные расходы на развитие платежной системы «Мир» и электронных удостоверений личности гражданина на сумму 114 млрд руб.

Сколько дополнительных средств потребуется из федерального бюджета?

Таким образом, нацпроект «Цифровая экономика» предполагает выделение федеральным бюджетом новых, непредусмотренных ранее расходов на сумму 1,08 трлн руб. Об этом же говорил министр связи Константин Носков.

За счет включения в нацпроект уже предусмотренных расходов федерального бюджета на информатизацию общая расходов по федеральному проекту «Цифровое госуправление» увеличится в три раза - с 352 млрд руб. до 1,1 млрд руб. Все эти средства будут взяты из федерального бюджета.

«Информационной инфраструктурой» пожертвуют ради «Цифровых технологий»

Кроме того, нынешний вариант паспорта нацпрограммы по сравнению с предыдущим предполагает перераспределение финансирования между федеральными проектами. Ранее размер затрат по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» составлял 2,11 трлн руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 628 млрд руб., а внебюджетные источники – 1,5 трлн руб.

План расходов на реализацию мероприятий национального проекта «Цифровая экономика» в 2018-2024 гг.

№ Наименование федерального проекта и источники финансирования Объем финансового обеспечения реализации (млн. рублей) Объем финансового обеспечения реализации (млн. рублей) Объем финансового обеспечения реализации (млн. рублей) Объем финансового обеспечения реализации (млн. рублей) Объем финансового обеспечения реализации (млн. рублей) Объем финансового обеспечения реализации (млн. рублей) Объем финансового обеспечения реализации (млн. рублей) Всего (млн. рублей) Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1.0 Федеральный проект ”Нормативное регулирование цифровой среды", в том числе: 220 305 305 315 265 265 265 1 940 1.1. федеральный бюджет 220 265 265 265 265 265 265 1 810 1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 1.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - • - - - - - 1.4. внебюджетные источники - 40 40 50 - - - 130 2 Федеральный проект "Информационная инфраструктура", в том числе: 1 013 101 498 352 791 103 724 74 929 72 499 63 064 769 518 2.1. федеральный бюджет 1 013 56 282 93 667 103 424 74 929 72 499 63 064 464 878 2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 2.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - 2.4. внебюджетные источники 45 216 259 124 300 - - - 304 640 3 Федеральный проект "Кадры для цифровой экономики", в том числе: 439 10 533 22 056 32 434 23 251 24 377 30 511 143 601 3.1. федеральный бюджет 439 10 163 20 481 29 899 23 251 24 377 30 511 139 121 3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 3.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - 3.4. внебюджетные источники - 370 1 575 2 535 - - - 4 480 4 Федеральный проект "Информационная безопасность", в том числе: 364 7 404 9 534 9 435 1 050 979 773 29 539 4.1. федеральный бюджет 364 4 816 5 570 4 901 1 050 979 773 18 453 4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 4.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - 4.4. внебюджетные источники - 2 588 3 964 4 534 - - - 11 086 5.0 Федеральный проект "Цифровые технологии и проекты", в том числе: 1 496 79 196 193 801 301 979 307 376 312 247 296 016 1 492 110 5.1. федеральный бюджет 1 137 28 406 43 262 51 319 56 676 61 697 45 566 288 061 5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 5.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - 5.4. внебюджетные источники 359 50 791 150 539 250 660 250 700 250 550 250 450 1 204 049 6.0 Федеральный проект "Цифровое государство", в том числе: 117 962 127 662 162 415 172 588 173 147 171 877 177 762 1 103 411 6.1. федеральный бюджет 117 962 127 662 162 415 172 588 173 147 171 877 177 762 1 103 411 6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - 6.3. консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - 6.4. внебюджетные источники - - - - - - - - Всего по национальному проекту за счет всех источников, в том числе: 121 494 326 598 740 902 620 474 580 017 582 244 568 390 3 540 118 федеральный бюджет 121 135 227 593 325 660 362 395 329 317 331 694 317 940 2 015 734 в том числе предусмотренные расходы, включая расходы на обеспечение информатизации федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами 120 064 122 871 116 520 125 286 107 690 111 780 116 030 820 240 в том числе дополнительные расходы (сверх установленных бюджетных лимитов) на развитие системы «Мир» и обеспечение функционирования удостоверения личности гражданина Российской Федерации8 4 921 17 462 21 094 26 769 22 028 22 147 114 421 бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации - - - - - - - - консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации - - - - - - - - внебюджетные источники 359 99 005 415 242 258 079 250 700 250 550 250 450 1 524 385

Источник: CNews Analytics

В нынешнем варианте общая сумма расходов на «Информационную инфраструктуру» сокращается почти в три раза до 769,5 млрд руб. В том числе бюджетное финансирование сокращается до 464 млрд руб., а внебюджетное в пять раз до 304 млрд руб.

Высвободившиеся средства – 1,2 трлн руб. из внебюджетных источников – переводятся на федеральный проект «Цифровые технологии и проекты». Ранее общая сумма расходов по данному проекту составляла 130 млрд руб., из которых большую часть – 126 млрд руб. – должен был выделить федеральный бюджет, а из внебюджетных источников предполагалось взять лишь 4 млрд руб.

В нынешнем виде размер финансирования федерального проекта «Цифровые технологии и проекты» увеличивается более чем в 11 раз - до 1,49 трлн руб. Из них из федерального бюджета будет взято 288 млрд руб. (в два раза больше ранее запланированной суммы), из внебюджетных источников – 1,204 трлн руб.

По остальным федеральным проектам размер финансирования практически не изменился. На «Кадры для цифровой экономики» будет потрачено 143,6 млрд руб. Из этой суммы большую часть - 139 млрд руб. - выделит федеральный бюджет, а оставшиеся 4,5 млрд руб. будут взяты из внебюджетных источников.

На «Информационную безопасность» будет потрачено 29,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 18,5 млрд руб., а из внебюджетных источников будет взято 11 млрд руб. «Нормативное регулирование цифровой среды» обойдется в 1,9 млрд руб. – большую часть этой суммы выделит федеральный бюджет.

О программе «Цифровая экономика»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством в августе 2017 г. Позднее были утверждены планы реализации мероприятий по пяти разделам программы на период 2018-2020 гг. Суммарные затраты на реализацию мероприятий составят 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должны были быть взяты из федерального бюджета, а 350 млрд руб. из внебюджетных источников.

В мае 2018 г. Президент России Владимир Путин поручил трансформировать программу «Цифровая экономика» в национальный проект. Соответственно, разделы программы преобразуется в федеральные проекты. Общее число проектов составит шесть – к имевшимся ранее добавляется «Цифровое госуправление».

Первоначальный вариант паспорта национального проекта «Цифровая экономика» предполагал затраты на реализацию мероприятий в период с 2018-2024 гг. на сумму 2,79 трлн руб. Из них 1,267 трлн руб. предполагалось выделить из федерального бюджета, а 1,524 трлн руб. - из внебюджетных источников .