Лайфхак
Почему в России низкий уровень цифровой культуры
ИТ-бизнес
Как искусственные бизнес-процессы «убивают» цифровизацию
Цифровая трансформация
Отсутствие кадров ставит под угрозу развитие отечественного ИТ-бизнеса

Спецпроекты

Российский участковый познакомился по интернету с иностранкой и украл у нее миллионы

Бизнес Законодательство Кадры Интернет
, Текст: Валерия Шмырова

Участковый из Камчатского края познакомился по интернету с иностранкой и за полгода обманом похитил у нее в общей сложности 2,38 млн руб. На счету у него и другие преступления: например, он изъял SIM-карту у гражданина, потерявшего паспорт, и оформил от его имени кредит на 205 тыс. руб.

Роман в интернете

Участковый полицейский из Камчатского края познакомился по интернету с иностранкой и сумел мошенническим образом украсть у нее более 2 млн руб. Об этом Следственный комитет сообщает на своем сайте.

Пара познакомилась в интернете в 2015 г. Подозреваемому на тот момент было 34 года, он работал в одном из учреждений УФСИН России по Сахалинской области. Иностранной гражданке был 41 год, она на постоянной основе проживала в другой стране. В течении шести месяцев при помощи обмана подозреваемый смог украсть у потерпевшей в общей сложности 2,38 млн руб.

Другие преступления участкового

После этого подозреваемый переехал в Камчатский край и пошел работать участковым уполномоченным в один из отделов полиции Петропавловска-Камчатского. На новом месте он продолжил преступную деятельность — приняв от 45-летнего жителя Иркутской области заявление о пропаже паспорта и банковской карты, полицейский забрал у потерпевшего SIM-карту без законных на то оснований. Он использовал карту, чтобы получить доступ к персональным данным заявителя. От имени владельца карты полицейский взял по интернету кредит на сумму 205 тыс. руб.

На этом преступления участкового не закончились. Осматривая по долгу службы жилище 45-летнего гражданина, скончавшегося от естественных причин, полицейский забрал банковскую карту покойного. Эту карту он в дальнейшем использовал для осуществления банковских переводов, а после этого по частям переводил деньги на личный счет.

Возможное наказание

В настоящий момент Следственный отдел по городу Петропавловск-Камчатский Следственного управления Следственного комитета по Камчатскому краю открыл против мошенника уголовное дело. Дело открыто по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая подразумевает ответственность за совершение мошенничества в особо крупном размере.

police600.jpg
Российский участковый обокрал иностранку, с которой встретился в интернете

Данный параграф предлагает в качестве наказания лишение свободы на срок до десяти лет. Это может сопровождаться штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничением свободы на срок до двух лет.

Коварство и любовь онлайн

Пользователи интернета, которые завязывают в Сети романтические знакомства, нередко становятся жертвами мошенников. В 2018 г. Заволжский районный суд Ульяновска на три года лишил свободы Игоря Мазурика, который выманивал деньги у женщин, встреченных в интернете.

Примечательно, что жертвы Мазурика никогда не видели его лица — в профиле на сайте знакомств он поставил чужое фото, а встретиться с женщинами лично не мог по причине того, что сидел в исправительной колонии за совершенные ранее преступления. Жертвам же он представлялся успешным и состоятельным мужчиной, используя фальшивое имя и не упоминая, что отбывает заключение.

Прямо из колонии Мазурик назначал женщинам свидания в дорогих ресторанах. Когда жертва приходила на свидание, он звонил ей и говорил, что по дороге к ресторану за превышение скорости его остановили сотрудники ГИБДД, с которыми он вступил в конфликт. Мазурик называл сумму, которая требовалась, чтобы у него не отняли права, и которой у него якобы при себе не было. Сообщник Мазурика — другой заключенный той же колонии — представлялся по телефону сотрудником ГИБДД и подтверждал жертве всю историю.

Через некоторое время после того, как жертва переводила деньги, Мазурик просил у нее новые суммы под другими предлогами: например, что он был доставлен в отделение, подрался там с полицейским, и цена урегулирования ситуации выросла. Таким образом у одной из жертв он сумел выманить около 125 тыс. руб.

Женщины тоже прибегают к различным уловкам, чтобы выманить деньги у своих поклонников в интернете. Например, Североуральский городской суд Свердловской области на два года лишил свободы и оштрафовал на 500 тыс. руб. местную жительницу, которая познакомилась в интернете с польским бизнесменом. Их переписка продолжалось два года, и за это время она сумела выманить у него порядка 7 млн руб. Предлоги были разные: сначала она якобы попала в аварию и нуждалась в средствах на лечение, потом ее мать будто бы заболела раком.

Примечательно, что в данном случае поклонник тоже ни разу не видел лица мошенницы — она использовала фотографию модели, поскольку сама страдает избыточным весом.

Другие материалы рубрики

Вандалы с топорами атакуют «умные домофоны» по всей России. Видео

Российский «государственный блокчейн» Vostok продан целиком

В немецких школах запрещают Microsoft Office 365

Найден способ взломать любой аккаунт Instagram за 10 минут. Видео

Как Apple намеренно испортила новый MacBook Air

У НИИ «Восход» после шести лет перерыва появился директор

Техника

Лучшие компактные посудомоечные машины: выбор ZOOM

Обзор смартфона Honor 20: все по Фэн-шую

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей
Показать еще
Тема месяца

Обзор: Мобильность в бизнесе 2019

Рейтинг CNews Mobile

Крупнейшие разработчики мобильных приложений

Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии