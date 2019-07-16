Российский участковый познакомился по интернету с иностранкой и украл у нее миллионы

Участковый из Камчатского края познакомился по интернету с иностранкой и за полгода обманом похитил у нее в общей сложности 2,38 млн руб. На счету у него и другие преступления: например, он изъял SIM-карту у гражданина, потерявшего паспорт, и оформил от его имени кредит на 205 тыс. руб.



Роман в интернете

Участковый полицейский из Камчатского края познакомился по интернету с иностранкой и сумел мошенническим образом украсть у нее более 2 млн руб. Об этом Следственный комитет сообщает на своем сайте.

Пара познакомилась в интернете в 2015 г. Подозреваемому на тот момент было 34 года, он работал в одном из учреждений УФСИН России по Сахалинской области. Иностранной гражданке был 41 год, она на постоянной основе проживала в другой стране. В течении шести месяцев при помощи обмана подозреваемый смог украсть у потерпевшей в общей сложности 2,38 млн руб.

Другие преступления участкового

После этого подозреваемый переехал в Камчатский край и пошел работать участковым уполномоченным в один из отделов полиции Петропавловска-Камчатского. На новом месте он продолжил преступную деятельность — приняв от 45-летнего жителя Иркутской области заявление о пропаже паспорта и банковской карты, полицейский забрал у потерпевшего SIM-карту без законных на то оснований. Он использовал карту, чтобы получить доступ к персональным данным заявителя. От имени владельца карты полицейский взял по интернету кредит на сумму 205 тыс. руб.

На этом преступления участкового не закончились. Осматривая по долгу службы жилище 45-летнего гражданина, скончавшегося от естественных причин, полицейский забрал банковскую карту покойного. Эту карту он в дальнейшем использовал для осуществления банковских переводов, а после этого по частям переводил деньги на личный счет.

Возможное наказание

В настоящий момент Следственный отдел по городу Петропавловск-Камчатский Следственного управления Следственного комитета по Камчатскому краю открыл против мошенника уголовное дело. Дело открыто по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, которая подразумевает ответственность за совершение мошенничества в особо крупном размере.

Российский участковый обокрал иностранку, с которой встретился в интернете

Данный параграф предлагает в качестве наказания лишение свободы на срок до десяти лет. Это может сопровождаться штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет, а также ограничением свободы на срок до двух лет.

Коварство и любовь онлайн

Пользователи интернета, которые завязывают в Сети романтические знакомства, нередко становятся жертвами мошенников. В 2018 г. Заволжский районный суд Ульяновска на три года лишил свободы Игоря Мазурика, который выманивал деньги у женщин, встреченных в интернете.

Примечательно, что жертвы Мазурика никогда не видели его лица — в профиле на сайте знакомств он поставил чужое фото, а встретиться с женщинами лично не мог по причине того, что сидел в исправительной колонии за совершенные ранее преступления. Жертвам же он представлялся успешным и состоятельным мужчиной, используя фальшивое имя и не упоминая, что отбывает заключение.

Прямо из колонии Мазурик назначал женщинам свидания в дорогих ресторанах. Когда жертва приходила на свидание, он звонил ей и говорил, что по дороге к ресторану за превышение скорости его остановили сотрудники ГИБДД, с которыми он вступил в конфликт. Мазурик называл сумму, которая требовалась, чтобы у него не отняли права, и которой у него якобы при себе не было. Сообщник Мазурика — другой заключенный той же колонии — представлялся по телефону сотрудником ГИБДД и подтверждал жертве всю историю.

Через некоторое время после того, как жертва переводила деньги, Мазурик просил у нее новые суммы под другими предлогами: например, что он был доставлен в отделение, подрался там с полицейским, и цена урегулирования ситуации выросла. Таким образом у одной из жертв он сумел выманить около 125 тыс. руб.

Женщины тоже прибегают к различным уловкам, чтобы выманить деньги у своих поклонников в интернете. Например, Североуральский городской суд Свердловской области на два года лишил свободы и оштрафовал на 500 тыс. руб. местную жительницу, которая познакомилась в интернете с польским бизнесменом. Их переписка продолжалось два года, и за это время она сумела выманить у него порядка 7 млн руб. Предлоги были разные: сначала она якобы попала в аварию и нуждалась в средствах на лечение, потом ее мать будто бы заболела раком.

Примечательно, что в данном случае поклонник тоже ни разу не видел лица мошенницы — она использовала фотографию модели, поскольку сама страдает избыточным весом.