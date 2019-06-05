В Москве появились магазины с новым названием, которое может заменить «Евросеть»

Магазины «Йес» в рамках эксперимента открытые в некоторых городах России объединенной компанией «Связной | Евросеть» могут прийти на замену «Евросети».

Новый бренд «Связного» и «Евросети»

Объединенная сеть «Связного» и «Евросети» начала тестирование новых названий и форматов магазинов в разных городах России. Об этом сообщило агентство RNS.

На одну из таких экспериментальных торговых точек под названием «Йес», открывшуюся на месте магазина «Евросети» в одном из торговых центров на юго-западе Москвы, обратили свое внимание журналисты агентства. Дизайн экстерьера нового магазина, как отмечает RNS, мало отличается от характерного для «Евросети»: слово «Йес» нанесено белым шрифтом на вывеску с желтым фоном. Рядом с названием располагается логотип, выполненный в той же цветовой палитре.

Общее количество тестируемых объединенной компанией брендов и география тестирования не сообщаются. Однако, по данным агентства, «Йес» – единственный с начала 2019 г. товарный знак (заявка подана в конце марта), который «Связной» пытается зарегистрировать.

Раздел «Евросети» и объединение со Связным»

«Евросеть» была основана предпринимателями Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым. В 2008 г. компания была продана бизнесмену Александру Мамуту, который перепродал 49,9% акций компании «Вымпелкому» (бренд «Билайн», входит в группу Veon). Спустя некоторое время компанию возглавил Александр Малис.

Один из новых магазинов объединенной компании «Связной | Евросеть»

В 2012 г. «Евросеть» была на паритетных началах разделена между «Вымпелкомом» и, с другой стороны, «Мегафоном» и его крупнейшим акционером, холдингом USM. Впоследствии доля USM была выкуплена «Мегафоном».

В 2017 г. было принято решение о разделе «Евросети». «Мегафон» сохранил за собой юридическое лицо и примерно половину из 4 тыс. магазинов сети. «Вымпелком» забрал себе 1,8 тыс. магазинов и выплатил «Мегафону» 1,25 млрд руб.

«Связной» основан бизнесменом Максимом Ноготковым. В конце 2014 г. Ноготков столкнулся с проблемами по погашению кредитов своих компаний. В начале 2015 г. Trellas, головная структура бизнеса Ноготкова, перешла под контроль Олега Малиса – брата Александа Малиса, который выкупил основные долги Ноготкова.

В 2017 г. между «Вымпелкомом» и «Мегафоном» начались переговоры о будущем объединении «Евросети» и «Связного». Соответствующая сделка была заключена в апреле 2018 г. Согласно ей «Мегафон» получил 25% + 1 акцию объединенной компании. Оставшаяся доля принадлежит структурам Олега Малиса. Контролирующим акционером совместного предприятия стала SLV.

В июне 2018 г. глава объединенной компании Александр Малис сообщил о том, что магазины «Евросети» будут переведены под бренд «Связной» либо под совершенно новый бренд. В объединенной сети будет 5,5 тыс. магазинов в 1,3 тыс. российских городов.