Внезапная амнистия: Apple согласилась ремонтировать iPhone с неоригинальными батареями

В сервисных центрах Apple теперь будут обслуживать iPhone, в которых установлен посторонний аккумулятор. До этого компания отказывала в сервисе таким устройствам. Новые правила вступили в силу 28 февраля 2019 г.

Новые правила

Apple начнет ремонтировать iPhone, в которых пользователи заменили батарею с помощью сторонних сервисных фирм. Обратиться по вопросу ремонта такого гаджета можно в Genius Bar — сервисную секцию Apple Store — или в любую сервисную точку, авторизованную Apple. У специалистов нет права отказать в ремонте.

Об этом свидетельствует внутренняя документация Apple, которую изданию MacRumors удалось получить сразу через три источника. До этого о том же сообщал французский ресурс iGeneration. Изменения вступили в силу 28 февраля 2019 г., новые требования касаются сервисных центров по всему миру. Однако iGeneration добавляет, что развертывание новых правил было приостановлено.

Напомним, до этого специалисты Genius Bar и авторизованных сервисных фирм были обязаны отказать в любом сервисном обслуживании iPhone со сторонним аккумулятором, независимо от обстоятельств обращения пользователя.

По словам директора по коммуникациям ремонтного сообщества iFixit Кей-Кея Клэппа (Kay-Kay Clapp), «если Apple получает достаточно телефонов, отремонтированных на стороне, чтобы изменить политику, значит у них явно нет нужного охвата или мощностей чтобы обслуживать все iPhone, которые они продали». Клэпп полагает, что от принятого решения выиграют все, включая саму Apple.

Что можно ремонтировать

Если ремонт iPhone никак не связан собственно с батареей, специалисты Genius Bar и авторизованных центров теперь должны просто игнорировать аккумулятор и чинить то, что поломалась — дисплей, материнскую плату, микрофон и т. д. — по стандартным расценкам.

Если аутентичный аккумулятор невозможно извлечь из iPhone, Apple меняет все устройство по цене замены батареи

Если ремонт касается непосредственно батареи, специалисты теперь могут заменить сторонний аккумулятор аутентичной батареей Apple. Стоимость замены аккумулятора стандартная. Согласно инструкции, технический специалист перед заменой должен разрядить сторонний аккумулятор до 60% от полного заряда.

Если язычки для крепления аккумулятора сломаны или отсутствуют, или на них слишком много клея, специалисты Genius Bar и авторизованных центров имеют право заменить весь iPhone по цене замены батареи, на свое усмотрение, пишет MacRumors.

Со своей стороны, iGeneration сообщает, что если сторонний аккумулятор невозможно извлечь из устройства, Apple согласится заменить весь iPhone только по цене нового устройства. Если бы это был аутентичный аккумулятор, компания провела бы замену по цене замены батареи. В тоже время проверка, родной ли это аккумулятор, теперь будет проводиться строже.

Ситуация с другими компонентами

Специалисты Genius Bar и авторизованных центров по-прежнему не будут обслуживать iPhone, в которых установлены сторонние логические платы, микрофоны, порты Lightning, разъемы для наушников, кнопки включения-выключения и переключения громкости, датчики TrueDepth и некоторые другие компоненты.

Напомним, в феврале 2017 г. Apple разрешила ремонтировать по гарантии в своих сервисных центрах iPhone, в которых дисплей был отремонтирован сторонними специалистами. Однако гарантийный ремонт такого гаджета в Genius Bar и авторизованных центрах возможен только в том случае, если поломка не связана с дисплеем. Если iPhone уже не на гарантии, ремонтировать можно все, включая дисплей, по стандартным расценкам.

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