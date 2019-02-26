Продавец «М.видео» сломал челюсть покупателю за вопрос о товаре

Продавец-консультант «М.видео» поссорился с покупателем, обратившимся к нему с вопросом о товаре, ответ на который консультант не знал. Ссора переросла в драку, во время которой продавец сломал клиенту челюсть и угрожал ему ножом. За это консультант может получить до трех лет тюрьмы.

Драка в магазине «М.видео»

Продавец-консультант магазина «М.видео» в Набережных Челнах нанес телесные повреждения одному из покупателей, который обратился к нему с вопросом о товаре, сообщает местный ресурс Chelny-biz.ru. Мужчины подрались около входа в торговый центр Sunrise City, где находится магазин. В результате покупатель попал в больницу скорой медицинской помощи со сломанной челюстью.

На запрос CNews пресс-служба «М.видео» ответила следующим образом: «Инцидент, о котором идет речь, произошел вне магазина, во внерабочее время, в настоящий момент проводится предварительная проверка правоохранительными органами, мы дождемся результатов расследования и по итогам примем меры».

ИА «Татар-информ» сообщает, что в полиции Набережных Челнов подтвердили факт поступления заявления от пострадавшего покупателя, но попросили не спешить с какими-либо выводами ввиду неоднозначности ситуации. «По обращению гражданина проводится доследственная проверка», — сообщил ИА руководитель пресс-службы УМВД России по Набережным Челнам Артур Муллин.

Причины и ход конфликта

По данным Chelny-biz.ru, покупатель пришел в магазин «М.видео», чтобы купить компьютерную мышь. На одной из рассмотренных им беспроводных моделей была дополнительная кнопка, назначение которой он затруднился угадать. Тогда клиент обратился с этим вопросом к продавцу-консультанту, но тот не смог дать точный ответ, ограничившись предположением о свойствах кнопки.

В магазине «М.видео» произошла стычка между продавцом и покупателем

Покупатель посчитал такой ответ неудовлетворительным, и вскоре беседа переросла в конфликт. Сотрудник «М.видео» предложил клиенту вместе покинуть здание, чтобы «разобраться по-мужски» на улице. Последовавшую за этим драку у входа в торговый центр засняли камеры. Покупатель утверждает, что во время драки консультант достал нож, вынудив своего противника убежать к автомобилю.

Жена потерпевшего Лейсан Бугуева уточняет в соцсети «ВКонтакте», что драка произошла 19 февраля 2019 г., и что у ее мужа, помимо сломанной в двух местах челюсти, имеется рваная рана брови. На это обратил внимание ресурс KazanFirst. Диалог между мужем и продавцом Бугуева описывает так: на свой вопрос насчет кнопки покупатель получил ответ «Не знаю», после чего спросил «А что вы вообще знаете? Пригласите того, кто знает», и затем со стороны консультанта последовало предложение выйти на улицу. Бугуева подтверждает, что продавец во время драки «угрожал ножом» ее мужу.

Возможное наказание

Правозащитник Эдуард Сыртланов из коллегии адвокатов «Законъ» сообщил в беседе с Chelny-biz.ru, что тяжесть вреда, причиненного потерпевшему, пока не установлена. Продавца уже уволили из магазина. Материалы проверки поступили в отдел полиции «Центральный», но дело еще не возбуждено. Адвокат предполагает, что сломанная челюсть будет классифицирована по статье 112 Уголовного кодекса России «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Статья предлагает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на такой же срок, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет.