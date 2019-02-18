МГТС продала полсотни зданий АТС собственным хозяевам
МГТС продала 54 объекта недвижимости за 5,95 млрд руб.
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) продала компании «Бизнес-Недвижимость» комплекс недвижимости. Стоимость сделки в денежном выражении составит не более 5,95 млрд руб. без учета НДС (налог на добавленную стоимость) и процентов по рассрочке.
Рассрочка для покупателя составит 10 лет под 9% годовых. С учетом НДС и процентов по рассрочке суммы сделки не превысит 13 млрд руб.
«Бизнес-Недвижимость» в настоящее время принадлежит АФК «Система». МГТС находится под контролем сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС), который, в свою очередь, подконтролен АФК «Система».
Пресс-служба МГТС уточнила агентству «Интерфакс», что речь идет о 54 зданиях, попавших под программу комплексной реконструкции сети компании. В этих зданиях более не размещается телекоммуникационное оборудование либо площадь в этих зданиях, используемая оборудованием, незначительна.
Как МГТС реконструировала свою сеть и избавлялась от недвижимости
МГТС еще в начале 2000-х годов задумалась об избавлении от недвижимости: проводимая в тот период замена аналоговых АТС (автоматическая телефонная станция) на цифровые позволяла высвобождать значительные площади. В 2006 г. МГТС договорилась с компанией «Система-Галс», на тот момент подконтрольной АФК «Система», о реконструкции 225 объектов. Стоимость проекта оценивалась в $1,5 млрд.
«Система-Галс» успел реконструировать 95 объектов, после чего проект остановился. После кризиса 2008 г. АФК «Система» передала «Система-галс» банку ВТБ. После чего «Система-Галс» продала «Уралсибу» дочернюю компанию «Телеком-Девелопмент», к которой перешли права на восемь объектов МГТС.
Затем в 2011 г. МГТС начала масштабный проект замены медных абонентских телефонных линий на пассивную оптику – технологию GPON. В рамках этого проекта функции управления сети были переданы промышленному компьютеру – супер-ядру IMS. После этого необходимость в АТС в принципе отпала, и это привело к высвобождению еще больших площадей недвижимости.
Серия сделок с АФК «Система»
В 2013 г. МГТС создала компанию «МГТС-Недвижимость», куда были переданы здания бывших АТС. Данная компанию создала «дочку» - вышеупомянутую «Бизнес-Недвижимость», владевшую 76 объектами (включая 44 здания бывших АТС) общей площадью 178 тыс. кв. м. В начале 2014 г. АФК «Система» приобрела 51% акций «Бизнес-Недвижимости» за 3,2 млрд руб., а затем и оставшиеся 49% акций за 3,1 млрд руб.
В 2014 г. МГТС создала другую дочернюю компанию – «Рент-Недвижимость», в которую было передано еще 105 объектов недвижимости. В начале 2015 г. АФК «Система» через «Бизнес-Недвижимость» приобрела 51% акций «Рент-Недвижимость» за 4,34 млрд руб.
Позднее оставшиеся 49% акций «Рент-Недвижимость» были приобретены за 4,17 млрд руб. Таким образом, всего МГТС на нынешний момент продала структурам АФК «Система» недвижимости на сумму 20,5 млрд руб.