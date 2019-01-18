Глава «Почты России» купил квартиру за миллиард

Глава «Почты России» Николай Подгузов купил квартиру в Москве рыночной стоимостью 1 млрд руб., что превышает размер чистой прибыли предприятия. Утверждается, что для этих целей он взял ипотечный кредит и продал две другие квартиры.

Глава «Почты России» купил VIP-апартаменты

Глава госпредприятия «Почта России» Николай Подгузов стал обладателем апартаментов в жилищном комплексе Knighsbridge Private на улице Ефремова в Москве, пишет издание The Insider. Данный жилой квартал относится к классу de luxe и позиционируется как «Район Лондона в центре Москвы».

В парке на территории четырех гектаров расположено четыре особняка с элитными квартирами. Подгузов приобрел жилье в одном из них — «особняке Тюдоров».

Площадь приобретенного главой «Почты России» жилья составляет 386 кв. м, пишет The Insider. По информации сервиса «Яндекс.недвижимость», стоимость одного квадратного метра в данном парке составляет 2,6 млн руб.

Выше чистой прибыли «Почты России»

Таким образом, рыночная стоимость апартаментов Подгузова составляет примерно 1 млрд руб. При этом чистая прибыль «Почты России» за 2017 г. составила меньшую сумму — 758 млн руб.

Глава «Почты России» обзавелся квартирой за миллиард

Подгузов возглавил «Почту России» летом 2017 г. До этого он шесть лет проработал на госслужбе: он был замдиректора департамента экономики и финансов Правительства России и заместителем министра экономического развития. Согласно налоговой декларации Подгузова за 2016 г., его доход составил тогда 8,86 млн руб.

Ипотека банка — партнера «Почты России»

В пресс-службе «Почты России» подтвердили агентству Rambelr News Services (RNS), что их глава действительно приобрел упомянутое жилье. Представитель госпредприятия уточнил, что данная недвижимость была приобретена в ипотеку, она задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства и учтена в справке о доходах гендиректора, которая направляется в Минкомсвязи (куратор «Почты России»).

Кроме того, Подгузов, для приобретения апартаментов, продал две квартиры в Москве, добавил представитель «Почты России». Ипотечный кредит Подгузову был выдан госбанком ВТБ сроком на 30 лет. Отметим, ВТБ и «Почта России» являются партнерами по «Почта-банку».

Скандал с прежним главой «Почты России»

Напомним, что это уже не первый скандал, связанный со сверхдоходами топ-менеджмента «Почты России». В 2016 г. Генпрокуратура выяснила, что занимавший тогда пост главы предприятия Дмитрий Страшнов за 2016 г. получил премию в размере 95 млн руб.

Средний размер зарплат на предприятии составлял тогда 15-20 тыс. руб. в месяц. В то же время, согласно установленным правительством правилам, руководители федеральных государственных унитарных предприятий не могут получать более чем в восемь раз больше средней зарплаты по предприятию.

Правда, орган исполнительной власти, курирующий данное предприятие, может установить для него исключение. После проверки Генпрокуратуры занимавший тогда пост министра связи Николай Никифоров разрешил руководству «Почты России» получать в 500 раз больше средней зарплаты по предприятию.

Но было уже поздно. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и превышении служебных полномочий в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, готовившей контракт со Страшновым.

На счета Страшнова, на которых он хранил полученные им 95 млн руб., был наложен арест (впоследствии его сняли). Контракт со Страшновым, действовавший до 2019 г., был изменен, и новым сроком его окончания стало 1 июля 2017 г. Затем Страшнова сменил Николай Подгузов.