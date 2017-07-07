Скандально известного главу «Почты России» сменил выходец из Минэкономразвития

У «Почты России» новый глава

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить главой госпредприятия «Почта России» Николая Подгузова, занимающего сейчас пост заместителя министра экономического развития. Об этом сообщил телеканал «Россия-24».

Сразу вслед за этим Минкомсвязи сообщило о назначении Николая Подгузова на данный пост.

«Сейчас перед компанией стоят глобальные задачи по развитию финансовых услуг в рамках реализации проекта «Почта Банк», а также по подготовке к акционированию, - заявил министр связи Николай Никифоров. - Поэтому на данном этапе предприятию необходим руководитель, обладающий опытом работы и в крупных монополиях, и в банковском секторе».

Из-за чего ушел Дмитрий Страшнов

Кресло руководителя «Почты России» оказалось вакантным после того, как 1 июля 2017 г. эту должность покинул Дмитрий Страшнов. Временно исполняющим обязанности главы предприятия на этой неделе была назначена заместитель Страшнова Ольга Осина.

Страшнов возглавил «Почта России» весной 2013 г. До этого он руководил российским представительством сотового оператора Tele2. Страшнов начал на предприятии серьезные реформы, направленные на повышение клиентоориентированности «Почты».

Новый глава «Почты России» Николай Подгузов

В 2015 г. «Почта России» договорилась с ВТБ о создании Почтового банка, который работает в отделениях почтовой связи и должен составить конкуренцию Сбербанку. Страшнов был активным сторонником акционирования предприятия, однако соответствующей законопроект не был утвержден Госдумой.

Проблемы у Страшнова начались в конце 2016 г. Генпрокуратура обнаружила, что премия руководителя «Почта России» за 2014 г. составила 95 млн руб. при средней зарплате по предприятию 15-20 тыс. руб.

В то же время правительственные правила разрешают руководителям госпредприятия получать не более чем в восемь раз больше средней зарплаты по предприятию, если для данного предприятия не установлено исключение.

Кроме того, Генпрокуратура обнаружила, что в 2014 г. Минкомсвязи продлило контракт со Страшновым на пять лет (первоначально контракт был заключен на один год) без согласования с правительством. После этого Минкомсвязи принялось устранять выявленные нарушения.

Министр связи Николай Никифоров подписал приказ о том, что руководство «Почта России» может получать в 500 раз больше средней зарплаты по предприятию. Также был заключен новый контракт со Страшновым - по согласованию с правительством, но уже только на полгода.

Кого прочили на пост главы «Почта России»

После этого пошли активные слухи об отставке Страшнова. Среди кандидатов на его пост, помимо Николая Подгузова, назывались другой замминистра экономического развития Станислав Воскресенский, член правления госкорпорации «Ростех» Сергей Куликов и бывший зампред Сбербанка Светлана Сагайдак.

Никифоров доволен работой Страшнова

Николай Никифоров доволен итогами работы Дмитрия Страшнова и считает, что Николай Подгузов продолжит его курс. «За эти годы команде под руководством Дмитрия Страшнова удалось переломить негативный тренд и запустить процесс трансформации «Почты России» в клиентоориентированное, экономически успешное предприятие, - заявил министр. - По многим направлениям деятельности почтового оператора удалось достичь впечатляющих успехов. Например, с 2012 г. в десять раз увеличилось количество международных почтовых отправлений с товарным вложением. Позитивные перемены коснулись и сотрудников «Почты» — среднюю зарплату по предприятию подняли до 21 тыс. руб. Благодарю Дмитрия Страшнова за работу на посту главы компании в сложное время перемен».

Сам Дмитрий Страшнов в своем прощальном интервью РБК посетовал, что у его начинаний не было политической поддержки, в частности, ему не удалось убедить Президента России Владимира Путина в необходимости акционирования «Почты России».