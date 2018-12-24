Обновление iOS лишило связи миллионов владельцев iPhone

Смартфоны Apple перестали «видеть» сотовую сеть после выхода новой версии прошивки iOS. Проблема приобрела массовый характер – по всему миру пользователи не могут звонить и выходить в интернет. Патч, устраняющий недочет, пока не вышел.

Без права на звонок

Компания Apple выпустила прошивку iOS 12.1.2, предназначенную для устранения мелких недочетов предыдущего релиза. Однако установившие апдейт пользователи стали жаловаться на появившиеся проблемы со связью – смартфоны перестали подключаться к сотовым сетям, отсылать сообщения и обрабатывать входящие исходящие звонки, сообщает ресурс TechSpot.

По иронии судьбы, обновление iOS 12.1.2 должно было устранить аналогичные проблемы с iPhone в Турции, но в итоге на невозможность совершения звонков стали жаловаться пользователи из всех уголков мира. Изначально связь сбоила только на моделях линейки 2018 г., а теперь жалобы стали поступать и от владельцев устройств двух- и трехлетней давности.

Проявление дефекта

У возникшей в iPhone проблемы нет определенных симптомов: часть пользователей может лишиться доступа только к сетям LTE, кто-то и вовсе не может звонить, но при этом может отправлять текстовые сообщения, а у кого-то работает все, даже мобильный интернет, но исключительно в сетях второго поколения (GSM). При этом жалобы на работу Wi-Fi от пользователей, установивших обновление iOS 12.1.2, тоже поступают, следовательно, проблема затрагивает не только сотовый модем.

Редкий кадр: смартфоны iPhone с подключением к Wi-Fi и сотовой сети.

По состоянию на первую половину 24 декабря 2018 г. компания Apple никак не отреагировала на массовые негативные отзывы владельцев смартфонов iPhone, волна которых захлестнула Twitter и официальный форум техподдержки Apple. Представители компании пока ограничиваются банальными рекомендациями, включающими в себя жесткую перезагрузку (hard reset) устройства, включение и отключение режима полета и сброс к заводским настройкам. Последний способ, отметим, неизбежно влечет за собой полную потерю всех личных данных, хранящихся в памяти устройства.

Надежда умирает последней

Как сообщается, Apple уже ведет работу над апдейтом iOS 12.1.3, в котором массовая проблема с подключением к беспроводным и сотовым сетям может быть решена. На данный момент прошивка недоступна для скачивания и установки, и содержащиеся в ней нововведения и изменения не раскрываются. Владельцам iPhone, еще не успевшим обновиться iOS 12.1.2, рекомендуется подождать, пока Apple не выпустит стабильную версию прошивки, в которой не будет столь серьезных недочетов.

Никогда такого не было, и вот опять

Для Apple это уже не первая за последний месяц прошивка с интегрированными багами, сопряженными с работой смартфонов в сотовых сетях. Апдейт iOS 12.1.1, вышедший две недели назад, в ряде случаев лишал пользователей возможности подключения к сотовым сетям четвертого поколения, в результате чего им приходилось выходить в интернет через медленные сети 3G.

На недовольство пользователей в этом случае Apple отреагировала более оперативно, пообещав в скором времени выпустить обновление, исправляющее указанный недочет. До его выхода пользователям предлагались все те же варианты решения проблемы – возврат к заводским настройкам и жесткая перезагрузка.

Этим обновлением и должен был стать апдейт iOS 12.1.2, который, вместо того, чтобы исправить ситуацию, многократно усугубил ее. Между тем, самая первая стабильная iOS 12, вышедшая в сентябре 2018 г., не содержала столь серьезных ошибок – напротив, по сравнению с iOS 11 2017 г. выпуска она была быстрее и надежнее.