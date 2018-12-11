Обновление iOS «убило» интернет 4G на iPhone

Владельцы смартфонов iPhone лишились возможности пользоваться быстрым мобильным интернетом после установки обновления iOS. Apple до сих пор не решила проблему, и пользователям приходится выходить в Сеть через Wi-Fi или 3G.

Только 3G

Владельцы смартфонов Apple iPhone и планшетных компьютеров iPad в комплектации с модемом LTE стали массово жаловаться на свежую прошивку iOS 12.1.1. После обновления мобильной ОС до этой версии, пишет ресурс 91Mobiles, на части устройств пропал мобильный интернет – гаджеты «не видят» сети LTE (4G) и не могут к ним подключиться.

Примечательно, что проблема не затрагивает подключение к интернету по сетям третьего поколения (3G) – смартфоны и планшеты подключаются к ним без каких-либо затруднений. Модуль Wi-Fi тоже работает без нареканий.

Глобальная проблема

Невозможность выхода в интернет с устройств Apple после установки прошивки iOS 12.1.1 не связана с самими сотовыми сетями. Жалобы поступают от пользователей со всего мира, но симптомы проблемы отличаются: в ряде случаев устройства все же могут подключиться к LTE, но интернет работает только в браузере, а мобильные приложения наличие сети не определяют. У кого-то обратная ситуация: веб-обозреватель не загружает страницы, а приложения и игры получают доступ в Cеть. Но наиболее распространен третий вариант – когда интернет по 4G на iPhone и iPad не работает в принципе.

Apple в курсе

О проблеме с подключением к LTE на устройствах с прошивкой iOS 12.1.1 Apple знала заранее. Недочет проявился еще на этапе бета-тестирования новой версии, и обнаружившие его тестеры предупредили разработчиков. Причины, по которым Apple не отреагировала на сообщения и не стала устранять неполадки, неизвестна. Комментировать случившееся компания пока не торопится.

Иногда все же не стоит спешить с обновлением прошивки - вместе с новыми функциями апдейт может содержать и новые баги

Владельцы мобильных гаджетов Apple, столкнувшиеся с проблемой, попытались решить ее стандартными способами – восстановлением настроек оператора и возвратом к заводским настройкам. Оба метода, помогающие при большинстве проблем с iOS, в данном случае действия не возымели – проблема кроется исключительно в коде прошивки.

По информации портала MacRumors, Apple уже начала разработку апдейта iOS 12.1.2, первая бета-версия которого в настоящий момент доступна бета-тестерам для загрузки и установки. В описании к обновлению нет никакой конкретики, оно, цитата, «устраняет недочеты и содержит улучшения». Решит ли эта прошивка проблему с сотовыми сетями LTE, станет известно только после выхода стабильной версии.

Apple – качество

Прошивку iOS 12.1.1 не первое сбоящее обновление программного обеспечения для продуктов Apple. Так, после установки iOS 8, на iPhone из строя выходили даже основные функции смартфона: как камера, браузер и даже отправка SMS-сообщений. Релиз версии 8.0.1 исправил многие баги, но привнес новые – у пользователей начались проблемы с мобильной связью, смартфоны теряли сеть.

Вышедшая в 2015 г. iOS 9 содержала существенно меньшее количество недоработок, но и с ней случались казусы. iOS 9.3 образца весны 2016 г. вновь напомнила об умении Apple портить прошивки. Попытка установки этой версии на iPhone приводила к «окирпичиванию» смартфона и заставляла пользователей искать нетривиальные способы решения проблемы. В iOS 10, вышедшей осенью того же года, проблему не решили, она тоже превращала смартфоны в «кирпичи».

Apple постепенно довела iOS 10 до ума, но это не помогло ей сделать качественную iOS 11, которая на протяжении года с момента выхода в сентябре 2017 г. «радовала» багами, в том числе и в промежуточных версиях. По заверениям Apple, iOS 12 должна была стать в несколько раз стабильнее и быстрее iOS 11, и в этом компания не обманула.