«Крестная мать» Реестра отечественного ПО будет лоббировать отечественный софт в Совете Федерации

Евгения Василенко, возглавлявшая АРПП «Отечественный софт» и запускавшая Реестр отечественного ПО, продолжила заниматься лоббистской деятельностью в новой должности. Она стала секретарем Экспертного совета производителей российских ИКТ, созданного при Совете Федерации.

Евгения Василенко возглавила новую лоббистскую организацию

Евгения Василенко, ранее занимавшая пост исполнительного директора Ассоциации разработчиков программного обеспечения (АРПП) «Отечественный софт», вышла на новое место работы. Как сообщила CNews сама Василенко, теперь она является ответственным секретарем Экспертного совета производителей российских информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ).

Этот орган создан автономной некоммерческой организацией «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» и временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного общества.

Сопредседателями Экспертного совета производителей российских ИКТ являются глава «Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух и председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, сенатор Людмила Бокова. Василенко также стала помощником сенатора Боковой.

Чем занимается новый экспертный совет

Экспертный совет производителей российских ИКТ является экспертно-консультативным и рабочим органом для своих учредителей. Совет создан для поддержки отечественных разработчиков программного и аппаратного обеспечения, он должен обеспечит выработку консолидированной позиции российских производителей и обеспечить диалог между заказчиками и клиентами.

Чем известна Евгения Василенко

АРПП «Отечественный софт», который возглавляла Василенко, занимался лоббированием интересов российских разработчиков ПО. Василенко считается одним из создателей Реестра отечественного ПО, который ведет Минкомсвязи. В частности, под ее руководством ассоциация разработала «Классификатор программ для ЭВМ и баз данных», который лег в основу данного реестра.

Евгения Василенко

Госзаказчики обязаны в приоритетном порядке закупать ПО, включенное в данный реестр. Решения о включении продуктов в данный реестр принимает экспертный совет при Минкомсвязи, в который до недавнего времени входила Евгения Василенко. «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИТК» следит за тем, чтобы госзаказчики выполняли правила закупок ПО.

Как Василенко способствовала назначению своего будущего начальника

Илья Массух – бывший замминистра связи, который с 2013 г. возглавляет Фонд информационной демократии, оператора площадки для сбора петиций граждан Российская общественная инициатива. Отметим, что Василенко и Массух давно пересекались по рабочим вопросам.

«Центр компетенций по импортозамещению» был создан в 2016 г. во исполнение поручения Владимира Путина. Поручение было дано Институту развития интернета, Экспертному центру электронного государства и АРПП «Отечественный софт».

Когда решался вопрос о том, кто возглавит новый центр, Евгения Василенко выступила за кандидатуру Ильи Массуха.

Когда в 2016 г. для Игоря Щеголева, помощника Президента России, писались восемь дорожных карт из серии «Интернет +», Илья Массух возглавлял рабочую группу по направлению «Интернет + Суверенитет». В эту же рабочую группу входила Василенко.