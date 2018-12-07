Власти взялись за иностранные электронные кошельки. Им придется регистрироваться в ЦБ

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому иностранные платежные системы и электронные кошельки, работающие с российскими пользователями, должны завести в России своего официального представителя и подать заявление о внесении в специальный реестр Центробанка. Если они этого не сделают, то через 270 дней после принятия закона не смогут переводить деньги в Россию.

Новый законопроект

В Госдуму внесен законопроект, который определяет правила осуществления в России платежей через электронные кошельки и иностранные платежные системы типа AliPay, WeChat и т. д. Законопроект подготовила группа парламентариев во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. С юридической точки зрения документ представляет собой поправки к закону о национальной платежной системе.

Законопроект определяет понятие иностранной платежной системы. Речь идет о совокупности организаций, которые переводят денежные средства через границу по иностранным законам и своим правилам. Частью такой системы может быть иностранный банк, который является плательщиком и получателем средств в ходе осуществления их перевода.

Авторы законопроекта поясняют, что на рынок платежных сервисов постоянно выходят новые участники, а сама эта сфера активно развивается, в связи с чем ей необходимо дополнительное регулирование.

Реестр Центробанка и официальный представитель

Согласно законопроекту, любой иностранный электронный кошелек или платежная система, если они хотят работать с российскими пользователями, должны быть внесены в специальный реестр Центробанка. В реестр попадут только те платежные системы, которые выполняют определенные требования, в том числе к управлению рисками и защите данных.

Чтобы попасть в этот реестр, иностранная система должна подать заявление. Это заявление следует подавать через официального представителя платежной системы в России. В законопроекте прописано, что иностранные платежные операторы должны в обязательном порядке обзавестись в России таким представителем.

Власти законодательно определили понятие иностранной платежной системы

Законопроект устанавливает требования к сотрудничеству владельца иностранного электронного кошелька или платежной системы и российского банка, через который проходит оплата. От российских банков требуется, чтобы они работали только с теми иностранными операторами, которые внесены в реестр Центробанка. Перечисление средств через системы, которых нет в реестре, станет невозможно через 270 дней после принятия закона.

Авторы законопроекта полагают, что эти меры обеспечат своевременные расчеты иностранных платежных систем с российскими банками и повысят уровень безопасности транзакций.

Что касается безналичных платежей через специальные приложения типа Apple Pay, то в этом случае законопроект также предусматривает предоставление Центробанку информации о поставщиках таких платежных приложений. Кроме того, поставщикам запрещается переводить деньги клиентам-резидентам и предоставлять им электронные средства платежа.

Требования к эквайрингу

Также законопроект вводит новые правила для эквайринга, то есть приема платежных карт к оплате товаров и услуг. Теперь платежные агрегаторы должны заключать договор с банком. Работа платежных агрегаторов как банковских платежных агентов будет регулироваться с целью повышения доступности эквайринга для малого и среднего бизнеса, отмечают авторы законопроекта.

Платежные агрегаторы должны будут проводить идентификацию предприятий, которые принимают оплату картами за товары и услуги. Также в их обязанности войдет урегулирование спорных операций, защита данных транзакций и обеспечение безотказности техники, от чего зависит непрерывность переводов.