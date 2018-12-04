Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» пройдет 14 марта 2019 года

14 марта 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Информационная безопасность бизнеса и госструктур»

Информационная безопасность давно превратилась в самостоятельную индустрию, значение которой для бизнеса не меньше, чем ИТ-инфраструктуры, которую призваны защищать решения в сфере ИБ. Правильно развернуть ИТ-системы – это лишь половина задачи, далее необходимо обеспечить защиту ИТ-ландшафта от многочисленных угроз. Структура угроз постоянно меняется, это связано как с появлением новых технологий, которые скрывают в себе новые неизвестные ранее типы уязвимостей, так и с организационным развитием криминальных сообществ и гонкой кибервооружений между государствами (state-sponsored cyber attacks).

Таким образом, структура угроз остается весьма пестрой – это целевые атаки, вирусные эпидемии (WannaCry, NotPetya, Bad), фишинг и воровство конфиденциальных данных методами социальной инженерии, утечки данных через сотрудников организаций. При этом заказчики проявляют все больший интерес к проактивной защите, то есть предотвращению атак, а не ликвидации их последствий.

Тем не менее, расходы на ИБ растут быстрее, чем рынок ИТ в целом. Согласно прогнозу Gartner, глобальные траты на информационную безопасность в 2018 г. вырастут на 12,4% и достигнут $114 млрд (3% от общих глобальных затрат на ИТ). Около половины всех расходов приходятся на услуги в области безопасности, причем особенно высокими темпами будут расти услуги класс security-as-a-service, предполагают аналитики американской компании. Среди программного обеспечения, развертываемого на стороне заказчика, наибольшим спросом пользуются решения в области сетевой безопасности ($10,9 млрд в 2017 г.) и продукты для защиты инфраструктуры (infrastructure protection, $12,6 млрд), а наиболее быстро растущим сегментом являются средства защиты облаков (прогнозируемый рост в 2018 г. – 64%).

Какие наиболее громкие ИБ-инциденты произошли в мире и в России в 2018 г.? Каковы развивался российский рынок ИБ в 2018 г.? Какова роль государства в развитии рынка ИБ в России? Удастся ли российским ИБ-разработчикам вытеснить с российского рынка иностранных игроков? Как российские ИБ-компании пробивают себе путь на зарубежных рынках? Какие основные ИБ-угрозы ждут бизнес в ближайшие годы? Как предотвратить кибер-вторжения? Где граница баланса между удобством пользования ИТ-ресурсами и их безопасностью? Как заставить пользователей быть «на чеку»? Как будет развиваться российский рынок ИБ в 2019 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Информационная безопасность бизнеса и госструктур» CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений по информационной безопасности, а также представителей отделов ИТ и ИБ из различных секторов бизнеса и госструктур.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей