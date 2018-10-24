СМИ: Samsung требует у Ксении Собчак $1,6 млн за то, что она пользуется iPhone

Ксения Собчак может ответить в суде перед Samsung за нарушение условий контракта. Ей запрещено пользоваться устройствами другой марки на публике, в том числе и продукцией Apple, но не давно ее заметили с iPhone XS.

Скрытая реклама Apple

Компания Samsung подала в суд на собственного «посла бренда» в России Ксению Собчак, сообщило издание 9to5mac. Будучи представителем корейского бренда в России, она не имеет права появляться на публике со смартфонами других марок, однако она была замечена с новым iPhone XS.

Ксения Собчак является лицом марки Samsung в России, и одним из условий ее контракта является запрет на использование мобильной электроники других брендов во время публичных выступлений или в общественных местах.

Тем не менее, в конце сентября 2018 г. Ксения приняла участие в трансляции прямого эфира радио «Эхо Москвы», на которую пришла со смартфоном Apple iPhone XS. Большую часть видео телефон лежал на столе, прикрытый листком бумаги, однако характерные особенности дизайна данной модели позволили зрителям определить, что это продукция компании из Купертино.

Samsung не стала закрывать глаза на нарушение контракта

Сразу после прямого эфира и появления в сети записи трансляции на рынке начала циркулировать информация, что Samsung намерена подать на Ксению Собчак в суд, и называлась сумма в размере 108 млн руб.

Ксения Собчак и ее iPhone XS Max на роковом эфире

На тот момент информация подтверждения не получила, но сейчас иск подан. Сумма взыскания по нему составит $1,6 млн. Как сообщает ресурс Apple Insider, это существенно больше гонорара, полученного Ксенией Собчак за сотрудничество с южнокорейским производителем.

iPhone XS был куплен не в России

Роковой для Ксении Собчак прямой эфир радио «Эхо Москвы» прошел за несколько дней до старта продаж обновленной линейки iPhone в России. Продажи в России новых iPhone начались 28 сентября 2018 г., а в странах первой волны 21 сентября, из чего следует, что Ксения Собчак привезла в Россию официально не сертифицированный отечественными регуляторами экземпляр iPhone XS в черном цвете корпуса.

Никогда такого не было, и вот опять

Случай с Ксенией Собчак не единственный в истории взаимотношений брендов и их «послов». В 2014 г. солист группы Maroon 5 Адам Левин (Adam Levine) рекламировал запуск музыкального сервиса Samsung Milk Music, и ему тоже запрещалось в течение определенного времени пользоваться продукцией прочих брендов, в том числе и Apple. Однако это никак не помешало ему уже через несколько дней появиться на в кадре на телевидении с новеньким iPhone в руке.

Не менее примечательным стал случай с теннисистом Дэвидом Феррером (David Ferrer), в 2013 г. рекламировавшем флагманский смартфон Samsung S4. Все шло вполне успешно, пока один из его твитов с рекламой гаджета не был отправлен с iPhone и не получил соответствующую автоматическую подпись. Певица Алиша Киз (Alicia Keys) допустила аналогичный промах в 2013 г., отправив твит с рекламой смартфона BlackBerry Classic со своего iPhone.

Все перечисленные случаи были урегулированы без лишнего шума и судебных разбирательств.

Заклятые враги Samsung и Apple

Samsung и Apple уже много лет соперничают, регулярно подавая друг на друга в суд, используя для этого любые поводы. Чаще всего их споры возникают в патентной сфере, и, несмотря на сотрудничество компаний в некоторых областях (в частности, Samsung производит дисплеи для новых смартфонов Apple), отношения между ними остаются натянутыми.

Смартфон iPhone XS является прямым конкурентом нынешнего флагмана Samsung – Galaxy S9+, а более крупный iPhone XS Max борется за покупателя с Galaxy Note 9.