В судах Москвы автоматизировано назначение судебной экспертизы по уголовным делам

Новая подсистема КИС СОЮ

В «Комплексной информационной системе судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ), внедрение которой завершилось в 2017 г. в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы, появилась новая подсистема: «Судебная экспертиза», благодаря которой у московских судей появилась возможность оперативно назначить судебную экспертизу и выбрать учреждение для ее направления. Подсистема реализована с использованием новейших технологий и не содержит в своей основе софтверных платформ зарубежного производства.

В новой подсистеме содержится база знаний – материалы, составленные признанными авторитетами в области проведения судебных экспертиз различного класса (судебные трасологические, судебно-экономические, судебно-медицинские и многие другие экспертизы), которые помогут судьям точнее сформулировать цели и задачи исследования, составить список вопросов, на которые необходимо получить ответы экспертов. Кроме того, в подсистему интегрировано несколько справочников: видов экспертиз, объектов исследования, экспертных учреждений как федерального, так и регионального уровня, типовых вопросов для экспертов и пр. Эти справочники можно пополнять и актуализировать. А поскольку подсистема «Судебная экспертиза» централизованная, все дополнения, внесенные одним судьей, могут быть использованы его коллегами.

В ходе судебного заседания по ходатайству одной из сторон или по решению судьи может быть вынесено постановление о назначении судебной экспертизы. До самого последнего времени его подготовка занимала достаточно много времени, так как перед назначением судебной экспертизы судье требовалось собрать необходимую информацию, чтобы установить вид и тип экспертизы, определить в какое учреждение (или какому эксперту) могут быть направлены материалы для проведения экспертизы, а также сформировать перечень вопросов, которые требуется разрешить в ходе проведения экспертизы.

Подсистема "Судебная экспертиза" позволит существенно упростить работу судей

«Всю эту информацию судьи собирали самостоятельно. При этом особенные сложности возникали тогда, когда нужно было провести нетиповую экспертизу, требующую специальных знаний. В этом случае вероятность допустить ошибку сильно возрастала. Внедренная подсистема фактически обеспечивает судью необходимой информацией по тому или иному виду экспертизы, которая предоставляется с помощью автоматического интеллектуального поиска. Разумеется, автоматическое формирование документов для проведения экспертизы не подменяет человеческий интеллект и не исключает окончательную проверку, корректировку судьей постановлений и определений о назначении экспертизы. Но это помогает судье принять правильное решение по назначению судебной экспертизы и сократить время на подготовку постановления», - рассказывает Ульяна Солопова, пресс-секретарь Мосгорсуда.

Для экономии времени в подсистеме предусмотрено использование шаблонов для формирования документов. Таким образом, введенные в подсистеме данные по экспертизе можно загрузить в выбранный шаблон и получить документ с текстом постановления. Для типовых экспертиз (например, назначаемых при оспаривании кадастровой стоимости недвижимости) существует возможность предзаполнения формы данными, на основании которых, после проверки, можно сразу сформировать текст постановления. Еще одно достоинство новой подсистемы – возможность контролировать сроки проведения экспертизы от момента формирования постановления и передачи материалов до получения ответов на поставленные вопросы.

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведетсяс ноября 2015 г. К началу 2017 г. в эксплуатацию были запущены 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы. Среди них – порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов, системы аудио- и видеозаписи судебных заседаний, видеоконференцсвязи с СИЗО города. Кроме того, суды получили возможность обмениватьсяматериалами дел с различными московскими ведомствами. Среди них — Управления ФСИН, ФНС, Федерального Казначейства, ФССП по Москве и др. В 2017 г. доработка уже имеющихся систем продолжилась, и в конце 2017 г. проект был завершен.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ – повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ был выделен Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформыстраны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.