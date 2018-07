«Пятерочка» и «Перекресток» перешли на облако Oracle одними из первых в России

Облачные сервисы Oracle Cloud at Customer стали частью инфраструктуры X5 Retail Group. Крупный российский ритейлер реализует преимущества публичного облака Oracle, размещенного в собственном дата-центре.

Облако в собственном дата-центре

X5 Retail Group, в состав которой входят сети супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», завершила проект по интеграции облачных сервисов Oracle Cloud at Customer («Облако Oracle у клиента») в ИТ-инфраструктуру компании.

Компания расширила свою инфраструктуру с помощью облака Oracle, размещенного в дата-центре компании, в защищенной среде, одним из первых в России.

X5 Retail Group использует широкий спектр технологий Oracle для управления данными. Функции автоматизации Oracle Cloud at Customer для быстрого предоставления сервисов IaaS (Infrastructure as a Service – инфраструктура как сервис) позволяют компании повысить эффективность выделения ИТ-ресурсов. Облачные сервисы Oracle используются в компании для тестирования и разработки приложений, быстрого развертывания новых сред и аналитики.

«Облачные сервисы дают возможность быстрого доступа к инфраструктуре для тестирования аналитических моделей, а также дополнительные ресурсы для обработки данных», – сказала Вера Савенко, директор по инфраструктуре X5 Retail Group.

Как пояснили в Oracle, основанием для выбора решения «Облако у клиента» стали преимущества облачной модели в целом и конкретного решения в частности, использование которого позволяет соблюсти внутренние требования ритейлера в области обеспечения информационной безопасности, а также требования законодательства РФ в части хранения данных. С этим согласны и в X5 Retail Group:

«В компании всегда действовали высокие требования к информационной безопасности. "Обычные" облака этим требованиям не соответствуют», – пояснили в пресс-службе компании.

Пресс-cлужба X5 Retail Group отказалась прокомментировать прогнозируемый экономический эффект от интеграции облачных сервисов в ИТ-инфраструктуру компании, сославшись на «закрытый и коммерческий» характер информации.

Подробнее об Oracle Cloud at Customer

Портфолио облачных сервисов Oracle Cloud at Customer позволяет организациям получать все преимущества публичных облачных сервисов Oracle в собственных дата-центрах. Бизнес-модель аналогична подписке на публичное облако: аппаратная и программная платформа такая же, эксперты Oracle контролируют и управляют инфраструктурой, одни и те же инструменты используются и в публичном облаке Oracle, и для предоставления ресурсов в сервисах Oracle Cloud at Customer.

Среди важных преимуществ Cloud at Customer следует отметить возможность выполнения приложений не только Oracle, но и других поставщиков, а также простой перенос нагрузки из дата-центра в облако Oracle за счет идентичности технологий.

Предложение Oracle обеспечивает сохранение контроля над данными и минимизацию задержки в сети, например, за счет размещения данных ближе к пользователям или при построении конфигурации active-active с резервированием узлов и синхронной репликацией. Все данные шифруются (ключи шифрования хранятся у заказчика), а действия администраторов протоколируются. В результате клиент может разворачивать собственную сиcтему контроля безопасности внутри своей сети под защитой своего фаервола.

По заявлению Oracle, компания является единственной среди облачных поставщиков, кто предлагает клиентам три разных способа использования этих технологий. Они могут развертываться традиционным образом – на площадке заказчика, с помощью модели Oracle Cloud at Customer, когда он получает все преимущества подписки на облачные сервисы при работе в собственном дата-центре, или задействовать непосредственно публичное облако.

В Oracle не раскрыли стоимость проекта, пояснив, что стоимость услуг по развертыванию инфраструктуры Oracle на оборудовании клиента рассчитывается заказчиком и под заказчика, ведь существует множество аспектов, которые необходимо учитывать.

Например, новые программы лицензирования облачных сервисов Bring your own license и Universal credits делают переход в облако еще проще. Первая инициатива позволяет переносить имеющиеся лицензии на ПО Oracle в инфраструктурные сервисы Oracle IaaS и платформенные сервисы Oracle PaaS. А с программой Universal credits, самой гибкой моделью покупки и потребления облачных сервисов, заказчики получают один простой контракт, который обеспечивает неограниченный доступ ко всем текущим и будущим облачным сервисам Oracle, включая публичное облако Oracle Cloud и предложение Oracle Cloud at Customer.