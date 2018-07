Производители СХД возвращаются к многоуровневому хранению данных

Трансформация и новые вычисления

Как отметил эксперт, цифровая трансформация продолжится. «Бизнес и далее будет инвестировать в ИТ, чтобы обеспечить свои растущие потребности в обработке данных, которые генерируются все быстрее и быстрее. При этом слухи о скором закате жестких дисков высокой емкости сильно преувеличены», – сказал он. Причина, по словам Дубови, кроется в том, что с введением новых, более строгих стандартов безопасности, которые диктуют GDPR (новый европейский регламент обработки данных), стоимость установки и эксплуатации all-flash массивов памяти станет заметно выше аналогичных показателей для жестких дисков.

Также, согласно прогнозам представителя VMWare, в 2018 г. и далее большее распространение получит edge computing (периферийные, или граничные вычисления). Причина в том, что облачные вычисления окажутся слишком медлительными для многих важных приложений и их работу придется переносить на собственные мощности. Такие смешанные операции уже получили название – «туманные вычисления» (fog computing).

Ограничения и новые подходы

Наконец, еще одной тенденцией эксперт назвал тот факт, что главным «бутылочным горлышком» вновь станет передача данных от СХД к вычислительным мощностям. Чтобы преодолеть это ограничение ИТ-компании будут прибегать к более активному использованию современных протоколов передачи данных, таких как NVMe over fabric, новые алгоритмы кэширования и т.д.

«Большинство современных протоколов связи базируется на безнадежно устаревшем стандарте SCSI, – поясняет последнюю тенденцию Роман Ройфман, технический директор NetApp в России, СНГ и Восточной Европе. – Сейчас настало время NVMe. Это принципиально новый протокол. SCSI создавался еще в конце 80-х годов и изначально был предназначен для медленных по сегодняшним меркам устройств. NVMe сразу создавался для быстрых носителей».

С ростом потребностей бизнеса стоимость установки и эксплуатации all-flash массивов памяти станет заметно выше аналогичных показателей для жестких дисков

«NVMe over fabric предназначен прежде всего для быстрого подключения СХД к серверам. NVMe over fabric очень заметно снижает задержку для работы с приложением. Скорости растут драматически – если ранее нас устраивала работа CХД c задержкой порядка 1 миллисекунды, то с переходом на NVMe over fabric мы можем говорить о сотнях микросекунд», – продолжил Роман Ройфман.

«NVMe позволяет использовать не только SSD. Появляются другие носители – Persistent memory, SCM-устройства. Они станут кэширующим или быстрым слоем для оперативного хранения данных, которые будут ускорять классические all-flash СХД, в том числе и подключенные по NVMe over fabric. Мы опять возвращаемся к концепции многоуровневого хранения, но на новом витке развития технологий.

Даже сверхбыстрая NVMe-система, о которой мы сейчас говорим как о новинке, в архитектуре следующего поколения будет медленным слоем. Самые востребованные, самые «горячие» данные будут оставаться на сервере, рядом с процессором. Менее горячие данные будут уходить на внешнее хранение. А уже от туда совсем «остывшие», «холодные» и «замороженные» данные в виде объектов будут перемещаться в облачную структуру», – заключил представитель NetApp.