Власти полностью отказались от бумаги при регистрации юрлиц и ИП

Документы о регистрации юрлица, ИП или фермерского хозяйства в России будут теперь выдаваться только в электронном виде. Предоставление бумажного дубликата возможно только по специальному заявлению. Поскольку подать пакет документов на регистрацию тоже можно по интернету, госуслуга может быть оказана вообще без бумаги.

Приказ Минфина

Документы о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянских хозяйств (они же фермерские хозяйства) будут теперь выдаваться в России только в электронной форме. Соответствующий приказ Минфина размещен на портале официального опубликования правовых актов pravo.gov.ru.

Приказ был издан во исполнение закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"», который был принят 30 октября 2017 г.

Суть изменений

Приказ вносит необходимые изменения в регламент предоставления Федеральной налоговой службой (ФНС) госуслуги по госрегистрации юрлиц, ИП и фермерских хозяйств. Третий параграф приказа гласит, что результаты предоставления этой госуслуги будут оформляться в виде электронных документов.

Однако если человек напишет заявление о предоставлении результата регистрации на бумаге, ему выдадут именно бумажный вариант, подтверждающий содержание электронного документа. Это положение действительно как при подаче документов на регистрацию лично или по почте, так и при подаче их в электронном виде с усиленной квалифицированной цифровой подписью.

Минфин отказался от бумаги при регистрации юрлиц и ИП

Приказ Минфина вступит в силу по истечении 10 дней с момента опубликования. Отдельные положения начнут действовать с 1 октября 2018 г. — например, о бесплатной повторной подаче документов в инспекцию, если первый раз они были неправильно оформлены, или не все необходимые бумаги были собраны заявителем.

Полностью электронные госуслуги

Регистрация юрлиц, ИП и фермерских хозяйств — не единственная сфера, в которой происходит переход на полностью электронные госуслуги. Например, в марте CNews писал, что в России появится мобильное приложение, через которое индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане смогут без издержек платить налоги. Для них будет введен новый специальный режим налогообложения, который полностью избавит их от необходимости вести отчетность. Для самозанятых это будет актуально только в 2020 г., поскольку их налоговые каникулы были продлены на весь 2019 г.

Если говорить не о госуслугах, а о юридической сфере вообще, то здесь также наблюдается тенденция к отказу от бумаги. Например, готовятся технологические проекты и поправки к законодательству, которые позволят гражданам удаленно обращаться к нотариусу с просьбой зафиксировать оскорбление в интернете. Нотариус также удаленно будет подтверждать наличие оскорбительной публикации. Личной встречи нотариуса и заказчика услуги не потребуется, при этом данное нотариальное свидетельство будет действительна в суде.

Электронные госуслуги набирают популярность в России. По данным Росстата, в течение 2017 г. за получением государственных или муниципальных услуг обратилось 72,4 млн россиян, причем 46,6 млн граждан, то есть 64,3%, предпочли получить эти услуги в электронной форме.

Востребованность электронных госуслуг последовательно растет на протяжении последних лет: в 2014 г. ими воспользовались 11,6 млн россиян, в 2015 г. — 20,3 млн, а в 2016 г. — 31,7 млн. В настоящий момент в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в которой необходимо зарегистрироваться для получения госуслуг онлайн, насчитывается 70,5 млн зарегистрированных пользователей.